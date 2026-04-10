Prace potrwają miesiąc. Nowe utrudnienia na Warszawie Zachodniej

Remont na Warszawie Zachodniej spowoduje utrudnienia

Od 9 kwietnia do 7 maja tego roku potrwają prace polegające na ułożeniu nowej nawierzchni na kładce, schodach oraz jej północnej rampie. Dlaczego roboty ruszają dopiero teraz? - Zostanie ona wykonana z żywicy, dlatego prace nie mogły być realizowane zimą, kiedy finalizowaliśmy modernizację Warszawy Zachodniej - zaznaczyła Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych. Jak natomiast wyjaśnił portal architektura.muratorplus.pl, "żywica, jako materiał o wysokiej trwałości i odporności na intensywny ruch pieszy, ma restrykcyjne normy dotyczące temperatury i wilgotności podczas aplikacji".

Remont wymusi oczywiście wprowadzenie zmian w organizacji ruchu pasażerów. Kładka zostanie czasowo całkowicie wyłączone z użytkowania, a podróżni skorzystają w tym okresie z przejścia podziemnego. Do tunelu mogą dostać się od strony ul. Tunelowej oraz od Al. Jerozolimskich. Do ich dyspozycji są schody ruchome i windy, które ułatwią przedostanie się w wybrane miejsce z ciężkim bagażem czy wózkiem.

Warszawa Zachodnia po wielkiej modernizacji

Przypomnijmy, że Warszawa Zachodnia została oficjalnie otwarta po przebudowie pod koniec listopada ubiegłego roku. Najważniejszym akcentem tej uroczystości było udostępnienie podróżnym właśnie wspomnianego przejścia podziemnego, łączącego perony na zmodernizowanej stacji. W tunelu przewidziano toalety, poczekalnie, kasy biletowe oraz przestrzeń na małą galerię handlową z 26 lokalami usługowymi.

Sam remont Warszawy Zachodniej trwał od 2020 r. W ramach robót stacja została m.in. w pełni zadaszona, a wszystkie przestrzenie dostosowano do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Ponadto zapewniono system dynamicznej informacji pasażerskiej, czyli wyświetlacze z aktualnymi rozkładami jazdy. Prace objęły modernizację peronów 1-7 i dobudowę nowego peronu numer 8, a stary peron 8 zyskał nowy numer - 9. Wartość przebudowy stacji wyniosła ok. 2,5 mld zł netto. Inwestycję współfinansowano ze środków Unii Europejskiej.

Autor: PKP PLK/ Materiały prasowe

37

