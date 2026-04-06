Próba ucieczki zakończyła się tragedią. 51-latek nie żyje

Ostrów Mazowiecka: policjant postrzelił uciekającego mężczyznę

Jak wynika z komunikatu opublikowanego w niedzielę na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, poszukiwany listem gończym 51-latek został zatrzymany jeszcze w piątek. Jako że wystąpiła potrzeba wykonania u niego badań, trafił do szpitala w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie miał przejść dalszą diagnostykę po przyjęciu na oddział. W placówce pilnowali go funkcjonariusze.

5 kwietnia mężczyzna próbował uciec. - Około godz. 11, w trakcie przejścia z zatrzymanym na jedno z badań, podjął on próbę ucieczki, wybiegając poza teren szpitala. Za 51-latkiem pobiegł policjant. Mężczyzna nie reagował na polecenie zatrzymania się, w związku z czym funkcjonariusz użył broni służbowej. 51-latek został postrzelony. Mężczyzna został zabrany karetką do szpitala, gdzie pomimo udzielonej pomocy medycznej zmarł - przekazał mł. asp. Piotr Pokorski.

Czytaj również: Nocny pościg za Audi przez cztery powiaty. 24-latek rozbił auto z taką siłą, że wyrwało z niego silnik

Sprawę zbadają prokuratura i BSWP

Mundurowy dodał, że na miejscu ruszyły czynności prowadzone pod nadzorem prokuratora. Sprawę zgłoszono również do Biura Spraw Wewnętrznych Policji. - Wszelkie okoliczności przebiegu tego zdarzenia oraz użycia broni służbowej będą szczegółowo wyjaśniane - zaznaczył.

Jak wspomniano w policyjnym komunikacie, 51-latek był poszukiwany listem gończym. Redakcja "Faktu" przekazała, powołując się na mł. asp. Pokorskiego, że powodem jego wystawienia było niepłacenie przez mężczyznę alimentów.

Agresywny mężczyzna dewastował przejeżdżające auta w Warszawie - zobacz zdjęcia z policyjnych materiałów:

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru