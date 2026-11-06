Prognoza IMGW na weekend. Złota polska jesień i gęste mgły

Prognoza pogody IMGW na sobotę, 7 listopada. Wyż przyniesie słońce

Synoptycy IMGW przewidują, że sobota, 7 listopada przyniesie pogodną aurę w przeważającej części Polski. Nasz kraj znajdzie się w zasięgu układu wyżowego, co zagwarantuje nam sporą dawkę słońca i mało opadów.

Najlepszej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy południowych oraz zachodnich regionów. Niewielkie zachmurzenie wystąpi na terenie województw wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i kujawsko-pomorskiego. Podobna pogoda czeka województwo świętokrzyskie, Podkarpacie i Małopolskę, gdzie miejscami na niebie nie pojawi się ani jedna chmura.

Większe zachmurzenie w województwie łódzkim, na Lubelszczyźnie i na Mazowszu, choć również w tych miejscach synoptycy nie wykluczają przejaśnień. Słabe i przelotne opady deszczu mogą pojawić się jedynie w północno-wschodniej części kraju.

Słupki rtęci wskażą w większości regionów od 4 do 8 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w Gdańsku z temperaturą na poziomie 9 stopni, natomiast w Warszawie, Katowicach i Krakowie termometry pokażą 6 stopni, a w Zakopanem wartości zatrzymają się na 4 stopniach.

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Jaka pogoda w niedzielę, 8 listopada? Prognoza IMGW i ostrzeżenie przed mgłami

Kolejny dzień weekendu przyniesie równie przyjemną aurę, a w południowych województwach zrobi się jeszcze cieplej niż w sobotę. Z danych IMGW wynika, że nad przeważającym obszarem Polski niebo będzie całkowicie czyste lub pojawi się na nim minimalne zachmurzenie.

Najwyższe wartości na termometrach odnotują mieszkańcy południowego zachodu. W Opolu słupki rtęci powędrują do 10 stopni, we Wrocławiu wskażą 9, natomiast w Katowicach 8 stopni. Wyjątkowo ciepło zrobi się w Zakopanem, gdzie temperatura wzrośnie aż do 9 stopni Celsjusza. Z kolei w Krakowie zobaczymy 7 stopni, a w Gdańsku oraz w Warszawie będzie to 6 stopni.

Największym utrudnieniem podczas nadchodzącego weekendu okażą się jednak poranne mgły. W niedzielny poranek zjawisko to może ograniczyć widoczność w niektórych miejscach zaledwie do 100 metrów. Ponadto w zachodnich i południowo-zachodnich regionach wystąpią mgły marznące, przez co nawierzchnie dróg staną się bardzo śliskie.

Gdy mgły już opadną, w wielu częściach Polski zapanuje słoneczna i piękna pogoda.