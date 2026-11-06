Prognoza IMGW na weekend. Złota polska jesień i gęste mgły

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-11-06 15:10

Mieszkańców Polski czeka wyjątkowo udany weekend. Z najnowszych prognoz IMGW na sobotę i niedzielę, 7 i 8 listopada, wynika, że nadchodzi prawdziwa złota polska jesień. W znacznej części kraju pojawi się bezchmurne niebo i niemal całkowicie zanikną opady deszczu. Choć termometry nie pokażą wysokich wartości, słoneczna aura będzie sprzyjać spacerom. Wyzwaniem okażą się jednak bardzo gęste poranne mgły. Sprawdzamy, które regiony mogą liczyć na najlepszą aurę.

jesień
Autor: Pixabay.com

Prognoza pogody IMGW na sobotę, 7 listopada. Wyż przyniesie słońce

Synoptycy IMGW przewidują, że sobota, 7 listopada przyniesie pogodną aurę w przeważającej części Polski. Nasz kraj znajdzie się w zasięgu układu wyżowego, co zagwarantuje nam sporą dawkę słońca i mało opadów.

Najlepszej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy południowych oraz zachodnich regionów. Niewielkie zachmurzenie wystąpi na terenie województw wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i kujawsko-pomorskiego. Podobna pogoda czeka województwo świętokrzyskie, Podkarpacie i Małopolskę, gdzie miejscami na niebie nie pojawi się ani jedna chmura.

Większe zachmurzenie w województwie łódzkim, na Lubelszczyźnie i na Mazowszu, choć również w tych miejscach synoptycy nie wykluczają przejaśnień. Słabe i przelotne opady deszczu mogą pojawić się jedynie w północno-wschodniej części kraju.

Słupki rtęci wskażą w większości regionów od 4 do 8 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w Gdańsku z temperaturą na poziomie 9 stopni, natomiast w Warszawie, Katowicach i Krakowie termometry pokażą 6 stopni, a w Zakopanem wartości zatrzymają się na 4 stopniach.

Sonda
Wolisz jesienne czy wiosenne barwy natury?

Jaka pogoda w niedzielę, 8 listopada? Prognoza IMGW i ostrzeżenie przed mgłami

Kolejny dzień weekendu przyniesie równie przyjemną aurę, a w południowych województwach zrobi się jeszcze cieplej niż w sobotę. Z danych IMGW wynika, że nad przeważającym obszarem Polski niebo będzie całkowicie czyste lub pojawi się na nim minimalne zachmurzenie.

Najwyższe wartości na termometrach odnotują mieszkańcy południowego zachodu. W Opolu słupki rtęci powędrują do 10 stopni, we Wrocławiu wskażą 9, natomiast w Katowicach 8 stopni. Wyjątkowo ciepło zrobi się w Zakopanem, gdzie temperatura wzrośnie aż do 9 stopni Celsjusza. Z kolei w Krakowie zobaczymy 7 stopni, a w Gdańsku oraz w Warszawie będzie to 6 stopni.

Największym utrudnieniem podczas nadchodzącego weekendu okażą się jednak poranne mgły. W niedzielny poranek zjawisko to może ograniczyć widoczność w niektórych miejscach zaledwie do 100 metrów. Ponadto w zachodnich i południowo-zachodnich regionach wystąpią mgły marznące, przez co nawierzchnie dróg staną się bardzo śliskie.

Gdy mgły już opadną, w wielu częściach Polski zapanuje słoneczna i piękna pogoda.

Jesień w Ogrodzie Botanicznym UKW. To ostatnia szansa na spacer!

ROLKI