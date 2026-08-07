Przerażający krzyk wybudził go w środku nocy. Na polu znaleziono ciało 40-letniej kobiety

Dramat w gminie Klwów. Krzyk kobiety w środku nocy

Wszystko wydarzyło się na terenie gminy Klwów pod Radomiem z 3 na 4 sierpnia. Około godziny 1:00 w nocy jednego z mieszkańców zbudziły przeraźliwe krzyki dobiegające z pobliskiego pola. Świadek szybko poinformował o wszystkim odpowiednie służby.

Mundurowi natychmiast pojawili się we wskazanym miejscu, gdzie dokonano makabrycznego odkrycia. W trawie leżało ciało 40-letniej kobiety zamieszkującej powiat przysuski.

Funkcjonariusze od razu ruszyli w pościg za dwiema osobami, które uciekały z miejsca zdarzenia. W zakrojonej na szeroką skalę obławie brali udział policjanci z Przysuchy, kryminalni z Radomia oraz przewodnik z psem tropiącym.

Zatrzymanie podejrzanych i zarzuty o zabójstwo

Błyskawiczna reakcja służb przyniosła efekty. Już we wczesnych godzinach porannych, w pobliżu miejsca odnalezienia zwłok, w ręce stróżów prawa wpadł 30-letni mężczyzna z powiatu radomskiego. Podejrzany próbował ukryć się przed policją.

Śledczy nie odpuszczali i podążali tropem drugiej osoby, co ostatecznie doprowadziło ich na teren województwa łódzkiego. To właśnie tam udało się ująć 45-letnią podejrzaną.

W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania kobiety funkcjonariuszom udało się zabezpieczyć narzędzie, które najprawdopodobniej posłużyło do dokonania tej brutalnej zbrodni.

Zatrzymana para stanęła przed prokuratorem w Przysusze 5 sierpnia. Zarówno 30-latek, jak i jego 45-letnia wspólniczka usłyszeli zarzuty zabójstwa, a sąd zadecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy.

Funkcjonariusze wciąż pracują nad tą sprawą, próbując zrekonstruować dokładny przebieg tragicznej nocy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za dokonanie zabójstwa grozi nawet kara dożywotniego więzienia.

Nowe ustalenia. 40-latka została zabita młotkiem

W sprawie pojawiły się nowe, makabryczne informacje. Jak udało nam się ustalić, przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że 40-latka miała liczne obrażenia głowy. Według śledczych kobieta została zabita młotkiem.

Zatrzymani 30-letni mężczyzna i 45-letnia kobieta są podejrzani o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Oboje przebywają w tymczasowym areszcie.

Okoliczności zbrodni oraz jej motyw nadal są wyjaśniane. Do sprawy będziemy wracać.

Autor: Policja Mazowiecka/ Materiały prasowe