Radiowóz na sygnałach zderzył się z osobówką w Warszawie. Są ranni!

Na skrzyżowaniu ulic Radzymińskiej i gen. Tadeusza Rozwadowskiego na warszawskim Targówku doszło do zderzenia radiowozu z samochodem osobowym marki Citroen. Jak poinformował TVN24, w wyniku wypadku ranne zostały dwie osoby.

Jak przekazał stacji mł. asp. Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło około godziny 13.20.

Z otrzymanych informacji wynika, że radiowóz poruszający się na sygnałach wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, wykonując manewr lewoskrętu. Wówczas z jego prawej strony zatrzymał się autobus, zza którego wyjechał nagle samochód marki Citroen. Kierująca Citroenem nie wyhamowała i doszło do zderzenia – przekazał policjant w rozmowie z TVN24.

Do szpitala przewieziono kierującą Citroenem oraz jednego z policjantów. Jak podaje policja, ich obrażenia nie zagrażają życiu.

Na miejscu pracują służby ratunkowe. Policja wyjaśnia szczegółowe okoliczności zdarzenia.