Radiowóz na sygnałach zderzył się z osobówką w Warszawie. Są ranni!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-06-27 16:09

Groźny wypadek na warszawskim Targówku. Na skrzyżowaniu ulic Radzymińskiej i gen. Tadeusza Rozwadowskiego radiowóz jadący na sygnałach zderzył się z samochodem osobowym. Dwie osoby trafiły do szpitala. Okoliczności zdarzenia przekazała Komenda Stołeczna Policji, o sprawie poinformował TVN24.

Radiowóz policji
Autor: mat. prasowe policji/ Materiały prasowe

Na skrzyżowaniu ulic Radzymińskiej i gen. Tadeusza Rozwadowskiego na warszawskim Targówku doszło do zderzenia radiowozu z samochodem osobowym marki Citroen. Jak poinformował TVN24, w wyniku wypadku ranne zostały dwie osoby.

Jak przekazał stacji mł. asp. Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło około godziny 13.20.

Polecany artykuł:

Potężny huk w środku nocy. BMW rozpadło się po uderzeniu, silnik wyleciał 100 m…

Z otrzymanych informacji wynika, że radiowóz poruszający się na sygnałach wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, wykonując manewr lewoskrętu. Wówczas z jego prawej strony zatrzymał się autobus, zza którego wyjechał nagle samochód marki Citroen. Kierująca Citroenem nie wyhamowała i doszło do zderzenia – przekazał policjant w rozmowie z TVN24.

Do szpitala przewieziono kierującą Citroenem oraz jednego z policjantów. Jak podaje policja, ich obrażenia nie zagrażają życiu.

Na miejscu pracują służby ratunkowe. Policja wyjaśnia szczegółowe okoliczności zdarzenia.

Radiowóz zaczął wyprzedzać, sekundy dzieliły ich od tragedii
województwo mazowieckie
Mazowieckie