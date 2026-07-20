Radiowóz wyprzedzał na przejściu, gdy szła matka z dziećmi. Jest reakcja policji

Nagranie wykonano 17 lipca około godz. 8.40 na ul. Żelaznej w Warszawie.

Film pokazuje radiowóz przejeżdżający obok przejścia dla pieszych, gdy inni kierowcy zatrzymali pojazdy.

KSP poinformowała, że sprawę analizuje Wydział Ruchu Drogowego.

Nastolatek podczas pościgu rozbijał policyjne radiowozy

Nagranie z Warszawy wywołało lawinę komentarzy

Film opublikowany przez profil Konfitura w serwisie X szybko zaczął krążyć w internecie. Kamera samochodowa zarejestrowała sytuację na jednym z warszawskich skrzyżowań. Na lewym pasie kierowcy zatrzymują się przed przejściem, aby umożliwić przejście kobiecie z dwójką dzieci prowadzących rowery. W tym samym czasie prawym pasem jedzie oznakowany radiowóz. Policyjny samochód nie zatrzymuje się przed przejściem i mija stojące auta.

Policja analizuje nagranie

Redakcja zwróciła się do Komendy Stołecznej Policji z prośbą o komentarz. Funkcjonariusze poprosili o przesłanie nagrania, aby mogli zapoznać się z jego przebiegiem. Na obecnym etapie KSP przekazała jedynie, że materiał został skierowany do Wydziału Ruchu Drogowego, który będzie prowadził dalsze czynności wyjaśniające.

Autor nagrania ostro ocenił zachowanie kierowcy radiowozu

Do sprawy odniósł się również autor publikacji. Profil Konfitura poinformował, że nagranie zostało przekazane za pośrednictwem skrzynki Stop Agresji Drogowej.

„Kierujący radiowozem Komenda Stołeczna Policji wyprzedza na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, z którego korzysta kobieta z dwójką małych dzieci. Sytuacja została zgłoszona na skrzynkę Stop Agresji Drogowej. Styl jazdy funkcjonariusza widoczny na nagraniu z ul. Żelaznej w Warszawie to poziom typowego ignoranta, który wkrótce zrobi komuś krzywdę” - napisał autor nagrania.

Niewykluczone, że po analizie nagrania Wydział Ruchu Drogowego przekaże bardziej szczegółowe informacje dotyczące przebiegu zdarzenia i ewentualnych konsekwencji dla kierującego radiowozem.