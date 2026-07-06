Remont w centrum stolicy. Zmiany w kursowaniu komunikacji przy rondzie de Gaulle'a

Remont torów w rejonie ronda de Gaulle'a

Modernizacja infrastruktury torowej w Alejach Jerozolimskich przechodzi do kolejnej fazy. Od poniedziałku, 6 lipca, drogowcy rozpoczęli działania na przejazdach przecinających rondo de Gaulle'a.

Wprowadzono istotne zmiany w organizacji ruchu. Kierowcy poruszający się ulicą Nowy Świat, niezależnie od tego, z której strony zbliżają się do ronda, mogą skręcać wyłącznie w prawo. Chcąc dostać się na przeciwną stronę, muszą skorzystać ze specjalnych, tymczasowych przejazdów pozwalających na zawracanie, które zostały wytyczone przy Muzeum Narodowym oraz w pobliżu ulicy Brackiej.

Modyfikacji uległy także trasy poszczególnych linii komunikacji miejskiej:

Pojazdy obsługujące linię 111 w stronę Gocławia zostały skierowane na objazd przez most Świętokrzyski. Trasa przebiega z Nowego Światu przez ulicę Świętokrzyską, następnie Kopernika, Tamkę i most. Po stronie Pragi autobusy jadą Wybrzeżem Szczecińskim, a z Wału Miedzeszyńskiego skręcają w stronę ronda Waszyngtona.

w stronę Gocławia zostały skierowane na objazd przez most Świętokrzyski. Trasa przebiega z Nowego Światu przez ulicę Świętokrzyską, następnie Kopernika, Tamkę i most. Po stronie Pragi autobusy jadą Wybrzeżem Szczecińskim, a z Wału Miedzeszyńskiego skręcają w stronę ronda Waszyngtona. Autobusy z numerami 128 oraz 175 zmierzające z Alei Jerozolimskich na plac Piłsudskiego korzystają z objazdu. Zamiast stałą trasą, przemieszczają się one ulicą Marszałkowską, z której wjeżdżają w ulicę Królewską, a stamtąd kierują się już bezpośrednio w stronę swojej pętli docelowej.

zmierzające z Alei Jerozolimskich na plac Piłsudskiego korzystają z objazdu. Zamiast stałą trasą, przemieszczają się one ulicą Marszałkowską, z której wjeżdżają w ulicę Królewską, a stamtąd kierują się już bezpośrednio w stronę swojej pętli docelowej. Inne pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego, które według standardowego rozkładu przecinają Aleje Jerozolimskie jadąc na wprost Nowym Światem, zmuszone są do wykorzystywania wyznaczonych tymczasowo miejsc do zawracania przez zmodernizowane torowisko.

Jak przekazują władze, utrudnienia komunikacyjne w tym konkretnym obszarze potrwają do późnych godzin wieczornych w niedzielę, 12 lipca (roboty mają się zakończyć w okolicach 23:30).

Modernizacja torów w Alejach Jerozolimskich

Roboty prowadzone w okolicach warszawskiej palmy to kolejny punkt na mapie rozległego remontu infrastruktury tramwajowej. Prace te obejmują Aleje Jerozolimskie oraz wiadukt mostu Poniatowskiego i toczą się już od końcówki maja. Na czas trwania modernizacji komunikacja tramwajowa została kompletnie wstrzymana na długim odcinku przebiegającym przez samo serce stolicy – składy nie kursują pomiędzy placem Starynkiewicza a rondem Waszyngtona.

Zakończono już prace przy przejazdach w obrębie ronda Dmowskiego oraz ronda Czterdziestolatka. Obecnie drogowcy skupiają się na rondzie de Gaulle'a, a po zakończeniu tego etapu do zrealizowania zostanie im jeszcze tylko jeden fragment przejazdu – zlokalizowany na wysokości ulicy Emilii Plater.

Z informacji przekazanych przez Warszawski Transport Publiczny wynika, że prace realizowane w centrum postępują zgodnie z wcześniej przyjętym planem i ruch tramwajowy w Alejach Jerozolimskich powinien zostać przywrócony bez opóźnień, na początku sierpnia. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku przeprawy przez Wisłę. Po usunięciu starych torów na moście Poniatowskiego wyszło na jaw, że rzeczywisty stan infrastruktury wymaga znacznie szerszego zakresu robót, niż zakładała to początkowa dokumentacja techniczna. Z tego powodu drogowcy wkrótce przedstawią zaktualizowany plan napraw dla tego konkretnego odcinka.

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