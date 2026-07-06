Wyjątkowe narodziny w Warszawskim ZOO. Na świat przyszedł jeden z najmniejszych jelonków świata!

Narodziny pudu południowego w warszawskim zoo

Radosną informację o powiększeniu się stada Warszawskie ZOO przekazało na początku tygodnia za pośrednictwem swoich profili w mediach społecznościowych. Para pudu południowych o imionach Juana i Pitchu doczekała się potomstwa. Urodzona kilka tygodni temu samiczka reprezentuje gatunek uznawany powszechnie za jeden z najmniejszych na świecie w rodzinie jeleniowatych.

„Mała waży ok. 1 kilograma, a docelowo osiągnie wzrost do ok. 40 cm. Zachwyca wszystkich swoim urokiem!” - przekazali dumni opiekunowie zwierząt.

Naturalnym środowiskiem pudu są lasy deszczowe Chile oraz Argentyny. Przedstawiciele tego gatunku należą do wybitnie płochliwych, co bardzo utrudnia ich podglądanie. W Warszawskim ZOO zauważenie tych ssaków również stanowi spore wyzwanie, lecz pracownicy zachęcają zwiedzających do cierpliwości i uważnych obserwacji.

Trwa plebiscyt na imię dla małej samiczki pudu

Stołeczna placówka zgodnie ze swoim dotychczasowym zwyczajem uruchomiła internetowy konkurs na imię dla nowej podopiecznej. Zainteresowani mogą zgłaszać własne pomysły w komentarzach pod oficjalnym postem, a ostateczny czas na oddanie propozycji mija w niedzielę, 12 lipca. Istnieje jednak jedno konkretne ograniczenie. „W tym roku wszystkie zwierzęta urodzone w Warszawskim ZOO otrzymują imiona na literę "S" i o propozycje zaczynające się na tę właśnie literkę Was prosimy” - przypominają pracownicy ogrodu zoologicznego.

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