Te projekty zostaną zrealizowane w stolicy. Znamy wyniki Budżetu Obywatelskiego 2027

13. edycja Budżetu Obywatelskiego w Warszawie

Na początku lipca ogłoszono wyniki głosowania w 13. edycji warszawskiego budżetu obywatelskiego. Sprawdzamy, które projekty ogólnomiejskie zyskały największe uznanie mieszkańców stolicy.

Najwięcej głosów wśród projektów miejskich zdobył projekt: „Nie Jesteś Sam – Miejskie Centrum Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży”, który zakłada stworzenie miejskiego, bezpłatnego centrum wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży. Zagłosowało na niego ponad 10 tys. osób, a na jego realizację Warszawa wyda ponad 2,5 mln zł.

Drugie miejsce zajął projekt: „2050 drzew i krzewów dla Warszawy (kontynuacja)”, otrzymując 9601 głosów, a trzecie: „Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie” (polegający na wprowadzeniu tzw. kontraruchu rowerowego, na wybranych jednokierunkowych ulicach Warszawy) z 9427 głosami.

Najwięcej funduszy pochłonie projekt ze 4. wynikiem, czyli "Zakup nowoczesnego sprzętu dla oddziałów ginekologiczno-położniczych w miejskich szpitalach" (8335 głosów). Warszawa przeznaczy na ten cel 4 800 000 zł.

Ponadto Warszawiacy opowiedzieli się m.in. za darmowymi podpaskami w szkołach, zakupem karmy i budek dla kotów i ptaków, remontem placów zabaw nad Wisłą, całorocznymi bezpłatnymi zajęciami jogi w mieście, czy tramwajem wodnym kursującym wzdłuż Wisły.

Budżet Obywatelski - 125 milionów złotych w puli

Głosowanie w tegorocznej edycji stołecznego BO trwało od 1 do 15 czerwca. Mieszkańcy mogli wybierać spośród aż 1185 zgłoszonych projektów. Ostatecznie do realizacji trafiły 582 propozycje:

24 miejskie,

172 dzielnicowe,

385 lokalnych.

Pełne wyniki głosowania są dostępne na stronie: bo.um.warszawa.pl.

Łącznie udział w głosowaniu wzięło 55 366 osób. Największe zainteresowanie odnotowano, co ciekawe, w obrzeżnych dzielnicach Warszawy, a więc w Wesołej, Wawrze i Rembertowie. Aż 99 proc. głosów zostało oddanych drogą elektroniczną.

Na realizację projektów wyłonionych w BO miasto przeznaczy ponad 125 milionów złotych.

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