Skandaliczne nazwy w Google Maps. "Pałac Kibolski" i "Wyspa Epsteina" to najdelikatniejsze z nich

W miniony weekend na platformie Google Maps doszło do masowej modyfikacji wizytówek popularnych lokalizacji.

Przy wielu znanych instytucjach i historycznych zabytkach wyświetlały się skandaliczne oraz prowokacyjne określenia.

Na początku nowego tygodnia administratorzy systemu przywrócili poprawne opisy w większości przypadków.

Mimo interwencji, w systemie wciąż można natrafić na pojedyncze błędy, co dotknęło między innymi siedzibę głowy państwa.

W niedzielę 5 lipca doszło do zmasowanego ataku na wirtualne wizytówki polskich obiektów w popularnej aplikacji nawigacyjnej. Cyfrowi wandale zmienili oznaczenia wielu powszechnie kojarzonych miejsc, w tym cmentarzy, ogrodów zoologicznych, gmachów państwowych, a nawet stadionów i wielkich galerii handlowych.

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Do najbardziej bulwersujących modyfikacji doszło w przypadku kluczowych stołecznych zabytków. Pałac Łazienkowski zyskał nową, szokującą nazwę „Pałac na Wyspie Epsteina”, natomiast Muzeum Powstania Warszawskiego przemianowano w systemie na „Muzeum Powstania III Rzeszy”.

Po weekendzie sytuacja w aplikacji zaczęła wracać do normy, a większość fałszywych pinezek zniknęła z ekranów użytkowników. Niestety, proces czyszczenia map nie objął od razu wszystkich zaatakowanych lokalizacji. Z samego rana w poniedziałek siedziba polskiej głowy państwa wciąż widniała w wyszukiwarce jako „Pałac Kibolski w Warszawie”.

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Na ten moment nie ustalono tożsamości osób odpowiedzialnych za ten wirtualny incydent, ani dokładnej metody, która pozwoliła na obejście zabezpieczeń. Funkcjonalność map opiera się częściowo na sugestiach społeczności, jednak każda zaproponowana poprawka powinna podlegać ścisłej moderacji ze strony administracji.

- Zespół CERT Polska w nocy dokonał licznych zgłoszeń problemu do moderacji firmy Google jako właściciela serwisu, część nazw została już poprawiona. W przeszłości wielokrotnie obserwowaliśmy nazwy miejsc zmieniane w ramach żartu - obecnie monitorujemy sytuację - przekazała Daria Tomczuk, specjalistka ds. komunikacji z NASK.

Napisaliśmy do Google z prośbą o komentarz w sprawie tego incydentu.

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