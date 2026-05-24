Będzie remont w samym centrum Warszawy. Kiedy? Uwaga na utrudnienia

Prace na ulicy Emilii Plater. Zmiany w ruchu przy Dworcu Centralnym

Zgodnie z komunikatem warszawskiego ZDM-u, roboty na Emilii Plater ruszą po północy z poniedziałku na wtorek, czyli z 25 na 26 maja. "Na wysokości Sali Kongresowej zwęzimy jezdnię do dwóch, a potem do jednego pasa. Na skrzyżowaniu z Alejami Jerozolimskimi kierowcy pojadą tylko w prawo. Zamknięte będzie przejście i przejazd rowerowy przez Emilii Plater przy Alejach Jerozolimskich - po stronie Pałacu Kultury i Nauki i Dworca Centralnego" - podali drogowcy.

Wszystkie blokady znikną najpóźniej o godzinie 5:00 rano, dzięki czemu w ciągu dnia ruch samochodowy będzie odbywał się wszystkimi dostępnymi pasami. Drogowcy powrócą do robót w kolejną noc i zakończą je do godz. 5:00 w środę, 27 maja.

Z kolei Zarząd Transportu Miejskiego zapowiedział, że we wtorek autobusy z numerem 117 rozpoczną i zakończą swoje trasy na przystanku Dworzec Centralny 02, natomiast linia 507 - na Dworzec Centralny 06 w Alejach Jerozolimskich. "Autobusy: 131, 520 i 521 będą wyruszały spod Dworca Centralnego, kierując się w ulicę Emilii Plater, Świętokrzyską, Marszałkowską i przez Rondo Dmowskiego do swoich tras. Inaczej w noce z 25 na 26 i z 26 na 27 maja, w okolicy Dworca Centralnego, będą jeździły także autobusy linii nocnych: N22, N24, N25, N31, N33, N37, N42, N72, N81, N83" - czytamy.

Frezowanie w Alejach Jerozolimskich. Będą nocne utrudnienia

W środę o godzinie 23:00 wystartuje frezowanie w Alejach Jerozolimskich, na odcinku między Emilii Plater a Rondem Czterdziestolatka. Drogowcy wygrodzą dwa środkowe pasy jezdni w stronę Ochoty, przed skrzyżowaniem z Emilii Plater. Kierowcy będą mogli skręcić w prawo i w lewo, a także pojechać prosto jednym pasem.

"Na wysokości Dworca Centralnego będą zamknięte dwa prawe pasy. Kierowcy pojadą bliżej torowiska tramwajowego. Na Rondo Czterdziestolatka wjadą dwoma - z jednego pasa skręcą w ulicę Chałubińskiego, z drugiego pojadą prosto lub w Aleję Jana Pawła II. W czasie robót nie będzie można zjechać z Alej Jerozolimskich na parking przed Dworcem Centralnym" - poinformował ZDM. Urzędnicy zapewniają, że taka organizacja ruchu potrwa do czwartkowego poranka, do godziny 6:00, po czym przywrócona zostanie pełna przejezdność. Kierowcy muszą jednak pamiętać o identycznych utrudnieniach, które wystąpią ponownie w nocy z czwartku na piątek, od 23:00 do 6:00.

W czwartek autobusy komunikacji miejskiej oznaczone numerami: 131, 520 oraz 525 wjadą na pętlę przy dworcu przez Emilii Plater, potem Świętokrzyską i Aleją Jana Pawła II do tunelu za Złotą. Przystanek Dworzec Centralny 02 w Alejach Jerozolimskich zostanie przesunięty sprzed Dworca Centralnego przed skrzyżowanie z Emilii Plater.

Autor: ZDM Warszawa / Infoulice Warszawa/ Materiały prasowe

