Rodzinne spotkanie zakończyło się próbą zabójstwa. 65-latek ugodził nożem własnego siostrzeńca

Rodzinna kłótnia w Żabiej Woli. Jak doszło do tragedii?

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w jednym z domów na terenie gminy Żabia Wola w powiecie grodziskim. Tuż przed godziną 7 rano policjanci zostali wezwani do interwencji w związku z rannym mężczyzną. Na miejscu funkcjonariusze zastali 41-latka leżącego na podłodze. Mężczyzna miał ranę w okolicy klatki piersiowej. Policjanci natychmiast wezwali zespół ratownictwa medycznego i do czasu przyjazdu karetki sami udzielali poszkodowanemu pierwszej pomocy.

Jak ustalili mundurowi, wcześniej 41-latek spożywał alkohol ze swoim 65-letnim wujkiem. W pewnym momencie między członkami rodziny doszło do awantury. Kłótnia zakończyła się w najgorszy możliwy sposób. Starszy z mężczyzn sięgnął po kuchenny nóż i ugodził nim siostrzeńca.

Aresztowanie 65-latka i zarzut usiłowania zabójstwa

Ranny został przewieziony do szpitala. W tym samym czasie policjanci zatrzymali agresywnego 65-latka.

− Zebrane w sprawie materiały i dowody pozwoliły na przedstawienie 65-latkowi w żyrardowskiej Prokuraturze Rejonowej zarzutu usiłowania zabójstwa. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec mężczyzny najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące − przekazała asp. sztab. Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.

Co grozi za usiłowanie zabójstwa?

Za usiłowanie zabójstwa grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Śledczy nadal wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia.

Sąd skazał krwawą Kingę za usiłowanie zabójstwa na ulicy