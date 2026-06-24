Rodzinne spotkanie zakończyło się próbą zabójstwa. 65-latek ugodził nożem własnego siostrzeńca

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-06-24 12:48

Alkoholowa impreza w jednej z miejscowości gminy Żabia Wola zakończyła się dramatem. Podczas rodzinnej kłótni 65-letni mężczyzna chwycił za nóż i ugodził swojego 41-letniego siostrzeńca w klatkę piersiową. Ranny trafił do szpitala, a napastnik usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu nawet dożywocie.

Policjant w czarnej koszulce z napisem POLICJA odprowadza aresztowanego mężczyznę w granatowej bluzie i dresowych spodniach do celi. W tle widoczne kraty więzienne. Więcej o próbie zabójstwa na naszym portalu.
Autor: KPP w Grodzisku Maz./ Materiały prasowe

Rodzinna kłótnia w Żabiej Woli. Jak doszło do tragedii?

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w jednym z domów na terenie gminy Żabia Wola w powiecie grodziskim. Tuż przed godziną 7 rano policjanci zostali wezwani do interwencji w związku z rannym mężczyzną. Na miejscu funkcjonariusze zastali 41-latka leżącego na podłodze. Mężczyzna miał ranę w okolicy klatki piersiowej. Policjanci natychmiast wezwali zespół ratownictwa medycznego i do czasu przyjazdu karetki sami udzielali poszkodowanemu pierwszej pomocy.

Jak ustalili mundurowi, wcześniej 41-latek spożywał alkohol ze swoim 65-letnim wujkiem. W pewnym momencie między członkami rodziny doszło do awantury. Kłótnia zakończyła się w najgorszy możliwy sposób. Starszy z mężczyzn sięgnął po kuchenny nóż i ugodził nim siostrzeńca.

Aresztowanie 65-latka i zarzut usiłowania zabójstwa

Ranny został przewieziony do szpitala. W tym samym czasie policjanci zatrzymali agresywnego 65-latka.

Zebrane w sprawie materiały i dowody pozwoliły na przedstawienie 65-latkowi w żyrardowskiej Prokuraturze Rejonowej zarzutu usiłowania zabójstwa. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec mężczyzny najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące − przekazała asp. sztab. Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.

Co grozi za usiłowanie zabójstwa?

Za usiłowanie zabójstwa grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Śledczy nadal wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia.

Polecany artykuł:

Nożem pociął 30-latka, siekierą groził bliskim. 52-latek z zarzutem usiłowania …
Sąd skazał krwawą Kingę za usiłowanie zabójstwa na ulicy
Sonda
Czy kara za usiłowanie zabójstwa powinna być wyższa?
usiłowanie zabójstwa
Grodzisk Mazowiecki