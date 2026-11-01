Rok hydrologiczny 2027 już się zaczął. IMGW wyjaśnia powody

Kiedy zaczyna się rok hydrologiczny? IMGW wskazuje na 1 listopada

W niedzielę, 1 listopada, rozpoczął się rok hydrologiczny 2027. Poinformował o tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dla większości z nas nowy rok zaczyna się 1 stycznia, jednak specjaliści badający rzeki, opady i poziom wód stosują nieco inne zasady.

– Dziś (1 listopada) rozpoczęliśmy Nowy Rok Hydrologiczny 2027 – przekazał IMGW.

Skąd taka różnica? Wszystko wynika z naturalnego cyklu obiegu wody w przyrodzie. Początek listopada jest dla hydrologów ważnym momentem, który pozwala oddzielić jeden okres badań od kolejnego.

Rok hydrologiczny 2027 a kalendarzowy. Skąd bierze się różnica?

Rok hydrologiczny nie pokrywa się z kalendarzowym. Rozpoczyna się 1 listopada i kończy 31 października następnego roku.

– Rok hydrologiczny jest liczony nieco inaczej niż kalendarzowy, ponieważ trwa od 1 listopada do 31 października. Jest to uwarunkowane klimatycznie i naukowo – tłumaczy IMGW.

W tym czasie kończy się poprzedni cykl zasilania rzek wodą z opadów i topniejącego śniegu. Jednocześnie rozpoczyna się kolejny okres gromadzenia zasobów wodnych.

– To moment, w którym kończy się cykl zasilania rzek wodami roztopowymi i opadowymi z poprzedniego sezonu, a rozpoczyna się proces budowania zasobów wodnych na nowo – wyjaśniają eksperci.

Taki podział pomaga naukowcom analizować ilość wody w rzekach i zbiornikach oraz sprawdzać, jak zmieniają się jej zasoby. Ułatwia również ocenę skutków suszy i intensywnych opadów.

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Sylwester hydrologiczny w Warszawie. IMGW opisuje przebieg wydarzenia

Okazuje się, że hydrolodzy mają nie tylko własny początek roku, ale także swojego Sylwestra. Czy rzeczywiście go obchodzą?

– I na koniec pytanie: czy hydrolodzy obchodzą Sylwestra? Jak najbardziej – poinformował IMGW.

W tym roku przedstawiciele instytutu wzięli udział w corocznym spotkaniu na Dworcu Wodnym WWA nad Wisłą w Warszawie.

Zamiast typowej zabawy sylwestrowej przygotowano wykłady i rozmowy dotyczące hydrologii. Uczestnicy mogli wymieniać się wiedzą na temat wody, rzek i związanych z nimi zjawisk.

Rozpoczęty właśnie rok hydrologiczny 2027 zakończy się 31 października przyszłego roku. Do tego czasu naukowcy będą prowadzić kolejne obserwacje i analizować zmiany zasobów wodnych w Polsce.