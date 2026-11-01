Warszawa przygotowuje rozbudowę sieci tramwajowej w trzech częściach miasta. Finansowanie mają zapewnione trasy na Gocław i Zieloną Białołękę; połączenie Ochoty z Mokotowem czeka jeszcze na środki. Pierwsze prace budowlane zaplanowano na 2027 rok.

Tramwaj na Gocław ma ruszyć z budową w 2027 roku

Na Gocław tramwaj miał dotrzeć już wcześniej, ale termin inwestycji wielokrotnie przesuwano. Tramwaje Warszawskie zakładają teraz rozpoczęcie budowy w czwartym kwartale 2027 roku, a dokumentację wykonawczą przygotowuje firma Databout. Finansowanie zapewniono z Krajowego Planu Odbudowy; zgodnie z przyjętymi założeniami budowa musi zakończyć się do 2030 roku.

Około 3,6-kilometrowa trasa ma prowadzić wzdłuż Kanału Wystawowego i ulicy Bora-Komorowskiego na Gocław. Zakładany czas przejazdu do centrum wynosi około 20 minut. Dla mieszkańców korzystających przede wszystkim z autobusów, których przejazd zależy od sytuacji drogowej, byłaby to kolejna możliwość dojazdu. Nowe torowisko ma zwiększyć możliwości przewozowe na Pradze-Południe, choć jego budowa budzi kontrowersje z powodu planowanej likwidacji części ogródków działkowych i wycinki drzew.

Zielona Białołęka ma zyskać tramwaj do metra M2

Na Zielonej Białołęce przybywa mieszkańców i osiedli, a transport publiczny nie zawsze nadąża za tym rozwojem. Planowana trasa o długości około 6,5 kilometra ma prowadzić do stacji Kondratowicza na linii metra M2. Przejazd z końcowego przystanku do metra ma zajmować około 15 minut. Koniec torowiska przewidziano w pobliżu szkoły podstawowej przy ulicy Zaułek; w dalszej przyszłości możliwe jest jego przedłużenie w kierunku ulic Kobiałka i Zdziarskiej.

Tramwaje mają korzystać z torowiska oddzielonego od ruchu samochodowego i w godzinach największego natężenia kursować nawet co 2-3 minuty. Dokumentację przygotowuje Voessing Polska. Budowę zaplanowano na lata 2028-2030.

Ochota i Mokotów z planem połączenia bez przejazdu przez centrum

Trzecie torowisko, liczące około 1,5 kilometra, ma połączyć istniejące trasy na Ochocie i Mokotowie. Pobiegłoby wzdłuż ulic Banacha i Rostafińskich, przy południowej granicy Pola Mokotowskiego. Pasażerowie mogliby przejechać między dzielnicami bezpośrednio, z pominięciem centrum. Połączenie ułatwiłoby też dojazd do placówek medycznych przy ulicach Banacha i Wołoskiej oraz stworzyłoby możliwość uruchomienia nowych tras między Wilanowem, Mokotowem, Ochotą i Wolą.

Przygotowania utrudniał sprzeciw części mieszkańców okolicznych osiedli. Pod koniec października Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję środowiskową dotyczącą przebiegu trasy. Trwają prace projektowe, a budowa mogłaby odbyć się w latach 2028-2030. W odróżnieniu od dwóch pozostałych tras ta inwestycja zależy od pozyskania dodatkowych środków.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI