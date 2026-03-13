Rozbój na Mokotowie. Nastoletni pseudokibice zaatakowali ojca z synem

Policjanci z Warszawy zatrzymali czterech nieletnich sprawców rozboju na obywatelu USA i jego synu na Mokotowie.

Napastnicy, w wieku od 14 do 16 lat, użyli gazu pieprzowego i ukradli plecak z odzieżą oraz szalikami klubu sportowego.

Trzech z zatrzymanych nastolatków trafiło do schroniska dla nieletnich.

Rozbój na Mokotowie

Zatrzymano czterech nastolatków podejrzanych o udział w rozboju. Ofiarami brutalnego napadu padli obywatel USA i jego syn, którzy zostali zaatakowani na terenie Mokotowa.

Z ustaleń policjantów wynika, że grupa młodych mężczyzn śledziła pokrzywdzonych od Śródmieścia. Sprawcy jechali tym samym pociągiem metra co mężczyźni, a następnie wysiedli razem z nimi na jednej stacji. To właśnie tam doszło do brutalnego ataku, podczas którego użyli przemocy fizycznej oraz gazu pieprzowego. W trakcie zdarzenia ukradli plecak z zawartością, w tym odzież oraz szaliki warszawskiego klubu sportowego.

Namierzyli ich dzięki monitoringowi

Po dokonaniu przestępstwa, bandyci oddalili się w różnych kierunkach, częściowo korzystając z komunikacji miejskiej. Policjanci na podstawie zabezpieczonego monitoringu odtworzyli dokładny przebieg zdarzenia i ustalili trasę przemieszczania się sprawców po dokonaniu rozboju. W wyniku przeprowadzonych czynności zatrzymano czterech młodych mężczyzn w wieku 14, 15 i 16 lat.

Jak się okazało, nie był to jedyny czyn przestępczy, który nastolatkowie mieli na swoim koncie. W połowie lutego doszło do podobnego zdarzenia, w którym kibic tego samego klubu sportowego został zaatakowany na jednej ze stacji metra i pozbawiony klubowego szalika. Powiązano z tym zdarzeniem tych samych nastolatków.

Decyzją sądu rodzinnego trzech z zatrzymanych zostało umieszczonych w schroniskach dla nieletnich. Jeden z zatrzymanych, po wykonaniu czynności procesowych, w tym przesłuchaniu, został zwolniony.

W przypadku osób nieletnich czyny o charakterze przestępczym rozpatrywane są przez sąd rodzinny w ramach postępowania w sprawach nieletnich. W zależności od charakteru czynu oraz okoliczności sprawy sąd może zastosować wobec nieletnich różne środki wychowawcze, poprawcze lub lecznicze, w tym m.in. nadzór kuratora, skierowanie do ośrodka wychowawczego czy umieszczenie w schronisku dla nieletnich - przekazała asp. szt. Marta Haberska.

