Rusza przebudowa Placu Narutowicza. Co się zmieni w sercu Ochoty?

Ruszają prace w sercu Ochoty

Jak zapowiadają Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta i Tramwaje Warszawskie, modernizacja placu Narutowicza ma sprawić, że miejsce to przeobrazi się w zieloną przestrzeń sprzyjającą wypoczynkowi i spotkaniom na świeżym powietrzu.

Prace ruszyły w poniedziałek, 20 kwietnia, a w ich ramach planowane jest m.in. posadzenie nowych drzew, krzewów i rabat kwiatowych; zasadzenie rozchodnika na torowisku tramwajowym oraz stworzenie pergoli. Wymienione zostaną również płyty chodnikowe dla pieszych na nowe, granitowe. Rowerzyści otrzymają kontrapas na ulicy Akademickiej, co ma zwiększyć ich bezpieczeństwo. Ma zostać także uporządkowana kwestia parkowania na placu - pojawią się zatoki, dzięki czemu auta nie będą już stały na chodnikach.

Z kolei dwa przystanki znajdujące się na tutejszej pętli zostaną wydłużone – zmieszczą się przy nich dwa najdłuższe składy tramwajowe. Cały plac zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2026 roku.

Utrudnienia w ruchu - wykaz

Pierwsze prace spowodują w poniedziałek, 20 kwietnia, zamknięcie jezdni i chodnika łączącego ulicę Akademicką z Placem Narutowicza. Z Uniwersyteckiej będzie z kolei wyjazd tylko w prawo lub lewo w Akademicką. Zmniejszeniu ulegnie także liczba miejsc parkingowych.

Z kolei w czwartek, 23 kwietnia, ruszają prace przy przystanku tramwajowym naprzeciwko kościoła. Wygrodzony zostanie lewy pas jezdni ulicy Grójeckiej prowadzącej w stronę Wawelskiej.

W poniedziałek, 27 kwietnia, rozpoczną się prace na torach po stronie kościoła. Na wysokości przystanków zostaną wymienione tory wraz z podbudową, wyremontowane przejście przez tory oraz przystanek tramwajowy od strony jezdni.

W związku z tymi pracami przez tydzień – od 27 kwietnia do 3 maja – tramwaje nie będą jeździły od pętli na Placu Narutowicza do pętli P+R Al. Krakowska i Banacha.

Na krótszych trasach, do Placu Narutowicza, dojadą tramwaje linii: 1, 7, 9, 14 i 15. Natomiast 22 i 25 zakończą kursy na Placu Starynkiewicza. Wzdłuż nieczynnej trasy tramwajowej, pomiędzy Placem Narutowicza a P+R Al. Krakowska, będą kursowały autobusy linii zastępczej Z-9. Dodatkowe autobusy pojadą na krótszej trasie do skrzyżowania Alei Krakowskiej z ulicą Hynka.

Remont poniżej oczekiwań?

Pojawiły się głosy krytyki modernizacji placu Narutowicza. Niektórzy zwracają uwagę, że jak na kilkanaście lat planowania i szumnych zapowiedzi, zakres wdrażanych zmian jest znacząco ograniczony - zrezygnowano m.in. ze zmniejszenia pętli tramwajowej, czy zmiany przebiegu ul. Grójeckiej.

Władze miasta tłumaczą, że obecny remont to jedynie rozwiązanie przejściowe, a na docelową zmianę placu Narutowicza przyjdzie czas przy okazji budowy IV linii metra (wówczas na placu ma powstać stacje metra M4). Tyle, że to plany sięgające kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat do przodu.

3