Rozbity samolot i szybowiec na płocie. 65-letni pilot trafił do szpitala

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-06 20:37

W sobotę 6 czerwca doszło w Polsce do dwóch niebezpiecznych incydentów lotniczych. W pobliżu Żyrardowa o ziemię uderzył niewielki samolot, a 65-letni pilot wymagał pomocy medycznej. Następnie na Podkarpaciu szybowiec zahaczył o płot, choć tym razem obyło się bez rannych. Służby zbadają przyczyny obydwu zdarzeń.

Najpierw samolot, potem szybowiec. Dwa wypadki jednego dnia

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Autor: Soft Light/ Shutterstock

W sobotę szóstego czerwca na terenie powiatu żyrardowskiego wydarzył się poważny wypadek lotniczy z udziałem ultralekkiej maszyny. Jak donosi portal TVN 24.pl samolot uderzył bezpośrednio w obszar prywatnej posesji. Sześćdziesięciopięcioletni mężczyzna pilotujący statek powietrzny musiał zostać natychmiast przewieziony do placówki medycznej. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że awionetkę pilotował 65-letni mężczyzna, który był trzeźwy. Został on przewieziony do szpitala. Pilot prawdopodobnie zszedł zbyt nisko, w wyniku czego uderzył o ziemię – poinformowała stację TVN 24 komisarz Emilia Bodych.

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Tego samego dnia tuż po godzinie osiemnastej w województwie podkarpackim miał miejsce kolejny incydent lotniczy. Rozgłośnia RMF 24 przekazała, że na terenie Krosna opadający szybowiec uszkodził przydomowe ogrodzenie. Tym razem sytuacja zakończyła się szczęśliwie i nikt nie doznał żadnych obrażeń fizycznych. Wyjaśnianiem okoliczności obydwu sobotnich zdarzeń będzie zajmować się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

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