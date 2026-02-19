Ruszyły odwierty pod budowę nowej linii metra w Warszawie. Którędy pobiegnie?

Nowe informacje ws. IV linii metra w Warszawie

W środę, 18 lutego prezydent Trzaskowski pokazał w mediach społecznościowych zdjęcia z mniejszych prac terenowych, prowadzących docelowo do stworzenia czwartej linii warszawskiego metra. Rozpoczęły się bowiem odwierty geologiczne pod budowę nitki.

"Takich »punktów« w najbliższych miesiącach zobaczycie w przestrzeni miejskiej więcej - w sumie przeprowadzimy około 1450 odwiertów i sondowań. Zbadamy grunt pod powierzchnią terenu, żeby dobrać rozwiązania technologiczne. Wszystko po to, by później bezpiecznie prowadzić budowę" - przekazał.

Linia metra M4 w Warszawie - trasa, stacje, terminy

Przypomnijmy, że IV linia stołecznego metra będzie miała ok. 26 km. Znajdą się na niej 23 stacje pasażerskie oraz stacja techniczno-postojowa. W ramach inwestycji powstaną komory rozjazdowe, tory odstawcze, wentylatornie szlakowe, tunele. Pod koniec 2025 r. przedstawiciele Metra Warszawskiego informowali, że M4 połączy dziewięć dzielnic, tworząc dla pasażerów wygodne węzły przesiadkowe.

- Projekt nowej linii M4 nabiera kształtów. Zakończyliśmy pierwszy etap prac przedprojektowych i pracujemy dalej. To będzie pierwsza w pełni autonomiczna linia warszawskiego metra - pociągi będą jeździć bez maszynistów. [...] Przed nami m.in. badania geologiczne i szczegółowe rozwiązania dla poszczególnych stacji. Budowę czwartej linii metra rozpoczniemy od Białołęki, tworząc też nowe połączenie przez Wisłę. To będzie kolejny ważny etap rozwoju Warszawy jako nowoczesnej metropolii - zaznaczał wówczas prezydent Trzaskowski.

M4 zostanie planowo pociągnięta z Białołęki, ze stacji Myśliborska przez Bielany, Żoliborz, Wolę, Ochotę i Mokotów do Wilanowa. - To będzie linia o integrującym charakterze, łącząca ważne miejsca w mieście dla mieszkańców i biznesu. Zapewni połączenia z czterema istniejącymi lub planowanymi stacjami kolejowymi i w aż pięciu węzłach "przetnie" się z pozostałymi liniami metra, tworząc węzły przesiadkowe. Już po wybudowaniu pierwszych pięciu stacji - Myśliborskiej, Obrazkowej, Płochocińskiej, Rudy i Marymontu - pasażerowie będą mogli przesiąść się na istniejącą linię M1 na Żoliborzu - powiedział prezes Metra Warszawskiego Jerzy Lejk.

Na linii mają się znaleźć kolejno stacje: Myśliborska, Obrazkowa, Płochocińska, Ruda, Marymont, Rydygiera, Rondo Radosława, Cmentarz Żydowski, Okopowa, Rondo Daszyńskiego, Plac Zawiszy, Plac Narutowicza, Bitwy Warszawskiej 1920 r., Wiślicka, Żwirki i Wigury, Służewiec, Rondo Unii Europejskiej, Smoluchowskiego, Wilanowska, Dolina Służewiecka, Patkowskiego, Sobieskiego i Wilanów.

Jak obecnie wygląda harmonogram inwestycji? W listopadzie 2025 r. miasto informowało, że projekt koncepcyjny ma być gotowy pod koniec 2027 r. W połowie 2026 r. powinien natomiast zakończyć się etap prac opisujący uwarunkowania środowiskowe oraz strefy oddziaływania infrastruktury metra na sąsiadujące obiekty. Na terminy związane z kolejnymi krokami, już budowlanymi, mieszkańcy muszą jeszcze zaczekać. Wiele w tej kwestii będzie oczywiście zależało od możliwości finansowania.

Kamienica przy ul. Polnej 46 bez centralnego ogrzewania - zobacz zdjęcia:

14

Byliśmy na budowie ostatniej stacji metra w Warszawie. Widok zapiera dech w piersiach