Śmierć 16-letniej Magdy. Sąd zdecyduje o losie byłego burmistrza

Tragiczny wypadek w Parku Stawy Kellera

Do dramatu doszło 31 marca 2017 roku. Nastolatka zjeżdżała na rolkach po stromym odcinku trasy w kierunku ulicy Gdańskiej. Asfaltowa alejka nagle się kończyła, przechodząc w nawierzchnię gruntową, co doprowadziło do utraty równowagi przez dziewczynę. 16-latka wpadła wprost pod nadjeżdżający samochód i zginęła na miejscu. Jej rodzice od początku alarmowali, że ścieżka nie posiadała żadnych ostrzeżeń o trwających pracach ani odpowiednich zabezpieczeń.

Urzędnicy na ławie oskarżonych

Akt oskarżenia trafił na wokandę w 2021 roku. Zarzuty niedopełnienia obowiązków usłyszały cztery osoby związane z realizacją inwestycji. Wśród nich znaleźli się były burmistrz Bielan Tomasz Mencina (pełniący obecnie funkcję wiceprezydenta Warszawy) oraz jego ówczesny zastępca Artur W. Przed sądem stanęli także Tomasz G. i Waldemar W., odpowiedzialni za nadzór nad budową. Wszyscy musieli wyjaśnić przed wymiarem sprawiedliwości, czy ich decyzje doprowadziły do powstania niebezpiecznej sytuacji.

Argumenty prokuratury i linia obrony

Zdaniem śledczych, trasa w chwili zdarzenia była niedokończona i wykonana niezgodnie z przepisami prawa budowlanego. Prokuratura podkreślała brak znaków i barier, argumentując, że inwestycja stwarzała realne zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników. Wskazywano też na kontrowersyjny aneks do umowy, który pozwalał na budowę bez właściwych włączeń do ruchu drogowego. Obrońcy domagali się uniewinnienia swoich klientów, przekonując, że urzędnicy działali zgodnie ze swoimi kompetencjami i nie ponoszą winy za techniczny stan zabezpieczeń.

Finał wieloletniego procesu

Sądowe postępowanie trwało od września 2022 roku i objęło ponad 40 terminów rozpraw. Przesłuchano dziesiątki świadków oraz zasięgnięto opinii biegłych, którzy analizowali przebieg inwestycji oraz sam wypadek. W najbliższy piątek (20 lutego) sąd ogłosi wyrok. Jak donoszą tvnwarszawa.pl i „Super Express”, orzeczenie ma rozstrzygnąć, czy feralna inwestycja faktycznie była „śmiertelną pułapką” i kto poniesie odpowiedzialność karną za śmierć młodej dziewczyny.