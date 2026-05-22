Ruszyły prace przy S7 pomiędzy Czosnowem a Kiełpinem. Kiedy inwestycja ma być gotowa?

Ruszyły prace na DK7 Czosnów - Kiełpin

Przypomnijmy, że w ramach przedsięwzięcia kolejny odcinek DK7 zostanie rozbudowany z dwujezdniowej i dwupasowej drogi do dwujezdniowej trasy ekspresowej z trzema pasami ruchu. Dodatkowo w ramach robót pomiędzy Czosnowem a Kiełpinem powstać mają m.in. trzy węzły (Sadowa, Palmiry, Czosnów) oraz drogi równoległe do obsługi ruchu lokalnego.

- Po zatwierdzeniu projektów czasowej organizacji ruchu wykonawca może rozpocząć prace w terenie. Ruszyły roboty związane z budową podpór pod węzły Czosnów i Palmiry, a także te związane z docelową jezdnią w kierunku Gdańska. Odhumusowywany jest teren wokół przyszłych węzłów i wykonywane są warstwy nasypów. Realizowane są roboty branżowe, związane z przebudową czy budową sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i teletechniki. Rozpoczęła się także rozbiórka pojedynczych budynków mieszkalnych. Trwają również prace przy wykopach zbiorników retencyjnych - przekazała pod koniec maja Małgorzata Tarnowska z warszawskiego oddziału GDDKiA.

Kiedy inwestycja będzie gotowa?

Wartość zadania, którego realizacją zajęło się konsorcjum firm Fabe Polska, SP Sine Midas Stroy oraz Yörük Yapi İnşaat, wynosi 536,3 mln zł. Zgodnie z aktualnymi zapowiedziami, prace powinny zakończyć się wiosną 2028 r. Warto przy tym zaznaczyć, że równocześnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa na potrzeby uzyskania decyzji ZRID dla odcinka trasy od Kiełpina do Warszawy (12,9 km). Jej odbiór planowany jest na trzeci kwartał tego roku, a ogłoszenie przetargu na wykonawcę - po uzyskaniu decyzji ZRID.

Dokładne szczegóły inwestycji oraz najważniejsze informacje o procedurze odszkodowawczej znaleźć można na stronie internetowej GDDKiA.

