Samochód uderzył w drzewo, 4-latek reanimowany. Dramat pod Warszawą

Samochód uderzył w drzewo. 4-letnie dziecko walczyło o życie

Do groźnego wypadku doszło w Dąbrówce w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. Pojazdem podróżowały dwie osoby – kierowca i 4-letnie dziecko. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Sytuacja była bardzo poważna, bo u dziecka doszło do zatrzymania krążenia. Rozpoczęła się walka o jego życie. Strażacy przekazali, że dzięki działaniom służb udało się przywrócić dziecku czynności życiowe.

„W zdarzeniu brały udział dwie osoby, w tym 4-letnie dziecko, u którego doszło do zatrzymania krążenia. Dzięki prowadzonym działaniom ratowniczym przez wszystkie służby, przywrócono czynności życiowe” – poinformowali strażacy, cytowani przez RMF FM.

4-latek trafił do szpitala śmigłowcem LPR

Ze względu na stan dziecka zdecydowano o transporcie do szpitala drogą lotniczą. Na miejsce przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Czterolatek został przekazany jego załodze, a następnie przetransportowany do szpitala. Z przekazanych informacji nie wynika, do jakiej placówki trafiło dziecko ani jaki jest obecnie jego stan. Nie podano również informacji o obrażeniach kierowcy samochodu. Nie wiadomo na razie, dlaczego samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane.

Sonda Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy? Tak Nie

🚨 Wypadek na drodze powiatowej w DąbrówceW dniu 09.08.2026 do SK KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęło zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego w miejscowości Dąbrówka. pic.twitter.com/OY9dP56Uzt— Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim (@KMazowieckim) August 9, 2026