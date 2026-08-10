Samochód uderzył w drzewo, 4-latek reanimowany. Dramat pod Warszawą

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-10 6:06

Poważny wypadek w Dąbrówce w województwie mazowieckim. Samochód osobowy, którym jechały dwie osoby, uderzył w przydrożne drzewo. W aucie znajdowało się 4-letnie dziecko. U malucha doszło do zatrzymania krążenia. Ratownicy zdołali przywrócić mu czynności życiowe.

wypadek Dąbrówka
Autor: PSP Nowy Dwór Mazowiecki/ Materiały prasowe

Samochód uderzył w drzewo. 4-letnie dziecko walczyło o życie

Do groźnego wypadku doszło w Dąbrówce w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. Pojazdem podróżowały dwie osoby – kierowca i 4-letnie dziecko. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Sytuacja była bardzo poważna, bo u dziecka doszło do zatrzymania krążenia. Rozpoczęła się walka o jego życie. Strażacy przekazali, że dzięki działaniom służb udało się przywrócić dziecku czynności życiowe.

„W zdarzeniu brały udział dwie osoby, w tym 4-letnie dziecko, u którego doszło do zatrzymania krążenia. Dzięki prowadzonym działaniom ratowniczym przez wszystkie służby, przywrócono czynności życiowe” – poinformowali strażacy, cytowani przez RMF FM.

4-latek trafił do szpitala śmigłowcem LPR

Ze względu na stan dziecka zdecydowano o transporcie do szpitala drogą lotniczą. Na miejsce przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Czterolatek został przekazany jego załodze, a następnie przetransportowany do szpitala. Z przekazanych informacji nie wynika, do jakiej placówki trafiło dziecko ani jaki jest obecnie jego stan. Nie podano również informacji o obrażeniach kierowcy samochodu. Nie wiadomo na razie, dlaczego samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane.

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