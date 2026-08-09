Załamanie pogody w Polsce. Od zachodu nadciągają burze z silnym wiatrem

Gdzie będą burze 10 sierpnia? Wiatr rozpędzi się do 90 km/h

Początek poniedziałku upłynie spokojnie, ale w dalszej części dnia powrócą burze. Sytuacja zmieni się w godzinach popołudniowych,gdy nad Polskę wkroczy chłodny front atmosferyczny. Pogorszenie warunków odczują najpierw mieszkańcy zachodnich regionów, skąd niebezpieczny front będzie wędrować w głąb kraju. Synoptycy prognozują największe ryzyko burz na Kujawach i w Wielkopolsce. Niespokojnej pogody mogą spodziewać się również osoby przebywające na terenie Pomorza, a także na Warmii i Mazurach.

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Burze w Polsce 10 sierpnia przyniosą ulewy i gradobicia

Szczególnie groźny może być silny wiatr. Podmuchy osiągną prędkość od 70 do 85 km/h, a w niektórych miejscach nawet 90 km/h. Możliwe jest powstawanie tak zwanych superkomórek. Meteorolodzy zapowiadają też opady gradu, którego kule zazwyczaj osiągną średnicę do dwóch centymetrów, choć lokalnie nawet trzech centymetrów. Dynamicznej aurze będą towarzyszyć obfite ulewy, przynoszące kilkanaście milimetrów wody, lokalnie do 30 mm deszczu.