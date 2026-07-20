Samochód Ukrainki pomazany wulgarnymi napisami. Szokujące nagranie w sieci

W sieci pojawiło się nagranie przedstawiające zniszczony samochód należący do Ukrainki.

Profil NEXTA twierdzi, że do zdarzenia miało dojść w Warszawie.

KSP weryfikuje, czy któraś z jednostek otrzymała zgłoszenie.

Film wywołał lawinę komentarzy

Nagranie opublikowane na platformie X przez profil NEXTA szybko zaczęło rozchodzić się po internecie. Widać na nim kobietę, która przedstawia się jako Ukrainka i pokazuje biały samochód typu sedan. Karoseria pojazdu została pokryta farbą, a na niej pojawiły się obraźliwe i wulgarne napisy odnoszące się do narodowości właścicielki.

- Welcome to Poland - mówi kobieta na nagraniu, po czym prezentuje kolejne ślady zniszczeń. Na samochodzie można dostrzec ksenofobiczne hasła oraz wezwania, by właścicielka opuściła Polskę.

Nie wiadomo, czy sprawa została zgłoszona

Autorzy wpisu przekazali, że zdarzenie miało mieć miejsce na terenie Warszawy. Nadal nie są jednak znane dokładne okoliczności. Nie podano miejsca ani czasu zniszczenia pojazdu, a sprawca lub sprawcy pozostają nieznani.

Redakcja zwróciła się o komentarz do Komendy Stołecznej Policji. Funkcjonariusze sprawdzają, czy w tej sprawie wpłynęło zawiadomienie.

- Przesłaliśmy informację do wszystkich jednostek w Warszawie. Sprawdzamy, czy do którejś wpłynęło zawiadomienie o zniszczeniu takiego pojazdu - przekazał portalowi se.pl mł. asp. Paweł Chmura z Zespołu Prasowego Komendy Stołecznej Policji. Na obecnym etapie policja nie potwierdza, że prowadzi postępowanie dotyczące tego zdarzenia.

Więcej zgłoszeń dotyczących przestępstw z nienawiści

Nagranie pojawiło się w czasie, gdy coraz częściej informuje się o przypadkach agresji wobec obywateli Ukrainy przebywających w Polsce. Jak wynika z danych policji cytowanych przez „Rzeczpospolitą”, w pierwszym półroczu 2026 roku odnotowano 180 zgłoszeń dotyczących podejrzeń przestępstw z nienawiści wobec Ukraińców. To wzrost o ponad 30 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Duże zainteresowanie wzbudziła także sprawa 11-letniej Ukrainki, która została zaatakowana słownie przez dorosłego mężczyznę podczas podróży autobusem. Zdarzenie wywołało szeroką dyskusję o bezpieczeństwie cudzoziemców i nasilających się przejawach ksenofobii.

W Warszawie samochód Ukrainki został pomalowany ksenofobicznymi napisami. pic.twitter.com/99OuPJWhqa— NEXTA Polska (@nexta_polska) July 18, 2026