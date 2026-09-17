Serce pęka na widok grobu 14-latka. Sebastian zginął pod kołami pociągu, jego siostra walczy o zdrowie

30 sierpnia życie rodziny Sebastiana i jego 13-letniej siostry Wiktorii zmieniło się w jednej chwili. Było niedzielne popołudnie, około godz. 18. Nastolatkowie jechali skuterem przez niestrzeżony przejazd kolejowy przy ul. Kolejowej w Jarzębiej Łące. W jednoślad uderzył pociąg relacji Ostrołęka−Tłuszcz.

Siła zderzenia była ogromna. Skuter został doszczętnie zniszczony, a rodzeństwo wypadło do przydrożnego rowu. Na miejscu natychmiast rozpoczęła się walka o ich życie. Ratownicy reanimowali 14-letniego Sebastiana, jednak jego życia nie udało się uratować.

Wiktoria przeżyła. Dziewczynka była przytomna, ale jej stan był ciężki. Z miejsca wypadku zabrał ją śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

„Sebastianka już nie ma z nami”

O śmierci chłopca rodzina dowiedziała się w dramatycznych okolicznościach. Babcia nastolatków o wypadku usłyszała od sąsiadki. Natychmiast pobiegła w stronę przejazdu. Dopiero na miejscu zobaczyła, że ofiarami są jej wnuki. Kobieta wspominała, że od najmłodszych lat zajmowała się Sebastianem i Wiktorią. Oboje byli dla niej bardzo ważni. O Wiktorii mówiła, że była aktywna sportowo i zdobywała medale w piłce nożnej, siatkówce oraz koszykówce.

Dziś grób Sebastiana pokrywają kwiaty. Przeważają białe róże i inne jasne kompozycje. Wśród wieńców i wiązanek stoją liczne znicze. Na jednej z kompozycji znalazło się zdjęcie chłopca. Obok fotografii ktoś pozostawił małego pluszowego misia. Na szarfach wieńców widać pożegnalne słowa od rodziny i bliskich. Cała mogiła jest niemal przykryta kwiatami.

Rodzina wskazywała na przejazd

Po tragedii bliscy Sebastiana zwracali uwagę na miejsce, w którym doszło do wypadku. Przejazd przy ul. Kolejowej w Jarzębiej Łące nie ma rogatek ani sygnalizacji świetlnej. Rodzina i mieszkańcy wskazywali również na ograniczoną widoczność.

− Gdyby ten przejazd był strzeżony, do tej tragedii by nie doszło − mówiła babcia Ewa w rozmowie z Faktem.

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