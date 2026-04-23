Sezon letni nad Wisłą oficjalnie otwarty. Miasto przygotowało darmowe promy, żaglówki i potańcówki

Rafał Trzaskowski ogłasza start sezonu nad Wisłą. Wraca żeglarstwo i darmowe promy

Warszawa ponownie otwiera się na rzekę, a tegoroczny program atrakcji ma być wyjątkowo bogaty. Rafał Trzaskowski, prezydent miasta, ogłosił, że po latach przerwy nad Wisłę na dobre wraca żeglarstwo. Głównym punktem sportowego kalendarza będzie "Wiślana Liga Żeglarska", która zaoferuje warsztaty dla dzieci na małych łódkach typu optymist oraz rejsy na większych jachtach klasy Omega. Już w czerwcu, w okolicach Święta Warszawy, odbędą się tradycyjne regaty o puchar prezydenta. Miasto chce, aby rzeka była jak najbliżej ludzi, dlatego inwestuje w nowe miejsca, takie jak budowany właśnie Bosmanat w Porcie Czerniakowskim.

Zaczynamy sezon nad Wisłą. Oczywiście Wisła i wszystko to, co miasto robi w swojej dziewiętnastej dzielnicy, funkcjonuje przez cały rok. [...] Najbardziej mnie cieszy to, że nad Wisłę wróciło żeglarstwo. Wiślana Liga Żeglarska to zupełnie nowa formuła wydarzenia sportowego. Będzie się działo. Będą warsztaty oczywiście, zajęcia na optymistach dla najmłodszych, czy rejsy na jachtach klasy Omega. I oczywiście również regaty o Puchar Prezydenta 6-7 czerwca, jak zwykle w okolicach Święta Warszawy, na które już teraz serdecznie zapraszamy – powiedział Rafał Trzaskowski.

Oprócz sportowych emocji, na mieszkańców czekają darmowe przeprawy promowe między brzegami rzeki. Ta lubiana przez warszawiaków atrakcja obchodzi w tym roku swoje 18. urodziny. Władze miasta podkreślają, że Wisła stała się prawdziwą osią stolicy, a spacerowicze coraz chętniej korzystają z nowej infrastruktury, w tym z otwartego niedawno mostu pieszo-rowerowego.

Warszawskie Linie Turystyczne świętują 18. urodziny. Atrakcje ruszają 1 maja

Od 1 maja na ulice i rzekę wyjadą Warszawskie Linie Turystyczne, które od lat łączą transport z zabawą. Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego, zapowiedziała, że osiemnasty sezon będzie pełen niespodzianek. Do dyspozycji pasażerów oddane zostaną nie tylko promy i statki płynące w stronę Serocka, ale także zabytkowe tramwaje i stare autobusy. Nowością będą specjalne wydarzenia urodzinowe, w tym potańcówka nad Wisłą organizowana właśnie w ramach linii turystycznych.

W tym sezonie, osiemnastym sezonie, stawiamy na kontynuację oferty, ale oczywiście nie zabraknie dodatkowych atrakcji, których szczegółów nie będę zdradzać, żeby pozostały niespodzianką, ale o wszystkim będziemy na bieżąco informować. [...] Już 1 maja startujemy z naszą podstawową ofertą, czyli promy, statek do Serocka, zabytkowe przejazdy tramwajami i autobusami, kolejka wąskotorowa Piaseczyńska, ale również kino plenerowe i również w tym roku na osiemnaste urodziny nie może zabraknąć imprezy tanecznej, czyli również będziemy organizować tutaj nad Wisłą warszawską potańcówkę – zapowiedziała dyrektorka ZTM, Katarzyna Strzegowska.

Ofertę uzupełniają popularne miejskie plaże, takie jak Poniatówka czy Saska, gdzie od czerwca rusza program warszawskiego plażowego. W pawilonie edukacyjnym "Kamień" prowadzone będą zajęcia dla szkół, przedszkoli oraz seniorów. Radna Renata Niewitecka podkreśliła, że Wisła to nie tylko miejsce do odpoczynku, ale przestrzeń, za którą mieszkańcy czują się coraz bardziej odpowiedzialni, co widać po dużej liczbie wolontariuszy dbających o czystość brzegów.

Sprzątanie rzeki z pokładu drewnianej łodzi. Jan Piotrowski zaprasza do dbania o Wisłę

Tegoroczny sezon stawia mocny akcent na ekologię, ale w bardzo ciekawej formie. Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta do spraw Wisły, zachęca do udziału w akcji sprzątania brzegów z pokładu tradycyjnych, drewnianych łodzi pychowych. W każdy wtorek o godzinie 16:00 chętni mogą wziąć rękawiczki, worki i wypłynąć w mniej dostępne zakamarki rzeki, aby zadbać o jej czystość. W nagrodę uczestnicy mogą zobaczyć dziką przyrodę i miejsca, które z lądu są całkowicie niewidoczne.

W każdy wtorek będziemy sprzątać brzegi, sprzątać te miejsca, które są mniej dostępne z lądu, ale z wody. Na tradycyjnej drewnianej łodzi, na pychu, bez silnika, proekologicznie właśnie, tak jak wspomnieliśmy, będzie można wziąć worek ze sobą, rękawiczki i w nagrodę zwiedzić rzekę w takich zakamarkach i w takich miejscach, które się nawet nie śniły – mówił Jan Piotrowski.

Kolejną atrakcją, której nie można pominąć, jest widowiskowa parada łodzi "River Lights". To jedno z najbardziej malowniczych wydarzeń sezonu, podczas którego dziesiątki oświetlonych jednostek płynie Wisłą przy dźwiękach muzyki. Cały kalendarz wydarzeń, rejsów i warsztatów jest dostępny na profilu Dzielnica Wisła. Wszystkie atrakcje przygotowane przez miasto i jego partnerów są bezpłatne, co czyni wypoczynek nad rzeką dostępnym dla każdego mieszkańca Warszawy.

