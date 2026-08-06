Skarb odkryty na Mazowszu. Detektorysta znalazł gliniane naczynie z XVII-wiecznymi monetami

Zabytkowe monety w powiecie nowodworskim

Przedstawiciele Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków poinformowali w mediach społecznościowych o imponującym sukcesie poszukiwaczy. W trakcie legalnych prac eksploracyjnych, na które wcześniej uzyskano stosowne pozwolenia urzędowe, natrafiono w powiecie nowodworskim na wyjątkowy artefakt. W zniszczonym i jedynie częściowo ocalałym glinianym garncu odkryto numizmaty, które eksperci wstępnie datują na siedemnaste stulecie. Na wierzchu monety leżały luzem, a pod spodem były zbite z ziemią w garnku.

Wszystkie odnalezione przedmioty natychmiast trafiły pod ścisły nadzór pracowników Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Urząd wdrożył już niezbędne procedury konserwatorskie, których głównym celem jest zagwarantowanie optymalnych parametrów przechowywania tych bezcennych dla lokalnej historii obiektów.

Dariusz Mastalerz znalazł monety z czasów Zygmunta III Wazy

Autorem tego historycznego znaleziska jest miejscowy miłośnik eksploracji, Dariusz Mastalerz. Na swój skarb trafił w trakcie przeszukiwania zalesionych obszarów zlokalizowanych w granicach powiatu nowodworskiego. Łączna liczba wydobytych z ziemi monet przekracza kilkadziesiąt sztuk, z czego sporą część stanowią srebrne orty oraz historyczne trojaki z epoki Zygmunta III Wazy.

Warto podkreślić, że dla tego poszukiwacza nie jest to debiut w dziedzinie odnajdywania historycznych pamiątek. Mężczyzna rozwija swoją pasję do detektorystyki już od dekady, a od dwóch lat prowadzi wykopaliska w oparciu o oficjalne zgody wydane przez konserwatora. Jego wcześniejszy sukces dotyczył przedmiotów z o wiele starszych epok historycznych tego samego regionu.

„W zeszłym roku udało mi się znaleźć również w podwarszawskich lasach rzadką fibulę (rodzaj zapinki do szat). Pochodzi z wczesnej epoki żelaza, jest charakterystyczna dla V w. p. n. e. i metaloplastyki kultury pomorskiej” - poinformował w rozmowie z nami odkrywca Dariusz Mastalerz. Wspomniany artefakt po wykopaniu z ziemi również został oficjalnie przekazany instytucji konserwatorskiej.

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