Sławosz Uznański-Wiśniewski w kosmosie. Minął rok od historycznego startu Polaka

Start Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Przełomowa data dla Polski

Polska znów zaznaczyła swoją obecność w podboju wszechświata 25 czerwca 2025 roku. To właśnie wtedy Sławosz Uznański-Wiśniewski wyruszył na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), biorąc udział w misji Ax-4 statkiem Dragon. To absolutnie pierwsza w dziejach naszego kraju operacja o charakterze naukowo-technologicznym na ISS, a zarazem powrót Polaka na orbitę po blisko 47-letniej przerwie.

Punktualnie o godzinie 8:31 polskiego czasu rakieta Falcon 9 oderwała się od platformy startowej w Centrum Kosmicznym na Florydzie. To epokowe wydarzenie na żywo relacjonowały ogólnopolskie media. Tysiące widzów z zapartym tchem śledziło transmisje w internecie, a także gromadziło się w specjalnych strefach edukacyjnych rozsianych po całym kraju.

Sławosz Uznański-Wiśniewski jako drugi Polak na orbicie

Przekraczając barierę kosmosu, Sławosz Uznański-Wiśniewski dołączył do zaszczytnego, dwuosobowego grona. Jego poprzednikiem był Mirosław Hermaszewski, który w 1978 roku brał udział w legendarnej misji Sojuz 30. Wznowienie załogowych lotów z udziałem polskiego astronauty po niemal pięciu dekadach miało dla rodaków ogromne znaczenie symboliczne. Nic dziwnego, że początek tej niezwykłej podróży przyciągnął uwagę najważniejszych osób w państwie, a przebieg misji z wypiekami na twarzy oglądali politycy, badacze, szkolna młodzież oraz rzesze miłośników astronomii.

Radosna nowina u Uznańskich-Wiśniewskich. Astronauta doczekał się syna

Życie astronauty obfituje nie tylko w sukcesy zawodowe, ale i prywatne. Zaledwie 11 miesięcy po historycznym starcie, dokładnie 25 maja 2026 roku, Sławosz Uznański-Wiśniewski i jego żona Aleksandra Uznańska-Wiśniewska przekazali za pośrednictwem mediów radosne wieści o narodzinach swojego pierwszego dziecka. Małżeństwo oficjalnie powitało na świecie syna, dzieląc się tym ważnym momentem z opinią publiczną.