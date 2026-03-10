Słynny biurowiec w centrum Warszawy do rozbiórki? Ważą się losy Intraco

Oględziny w Intraco zatrzymają rozbiórkę?

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków odbył oględziny w biurowcu Intraco przy ul. Stawki 2 w Warszawie. To kolejna odsłona walki o zachowanie kultowego obiektu na mapie Warszawy. Właściciel obiektu, Grupa Polski Holding Nieruchomości (PHN), już rok temu ogłosiła bowiem zamiar rozbiórki budynku i uzyskała stosowne prawomocne pozwolenie.

W styczniu tego roku jednak sytuacja uległa zmianie - na wniosek organizacji społecznej Obrońcy Zabytków Warszawy Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Marcin Dawidowicz wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych budynku Intraco.

Na obecnym etapie podstępowania został zebrany materiał dowodowy. Jak ujawnił MWKZ w social mediach w trakcie trwania oględzin obiektu stwierdzono, że na przestrzeni lat budynek został w znacznym stopniu przebudowany. To jednak jeszcze nie przesądza decyzji podmiotu bo do wydania tejże konieczna jest całościowa analiza zebranej dokumentacji.

Słynny biurowiec zniknie z panoramy Warszawy?

Intraco to jeden z najbardziej charakterystycznych wysokościowców na mapie Warszawy. Ten jeden z pierwszych stołecznych wieżowców powstał w latach 1973-1975 dla Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Intraco" z przeznaczeniem na zagraniczne przedstawicielstwa handlowe. Za projekt odpowiedzialny był szwedzki architekt Peter Diebitsch, a za budowę - pochodząca z tego samego kraju spółka BPA Byggproduktion AB. Początkowo bryłę budynku pokrywały ceramiczne kafelki, z których zrezygnowano pod koniec lat 90.

Właściciel obiektu, grupa PHN ogłosiła jakiś czas temu, że zamierza w miejscu obecnego wieżowca postawić nowoczesny, energooszczędny biurowiec o wysokości 107 metrów i 23 piętrach. Prezes zarządu PHN, Wiesław Malicki, podkreślał, że decyzja o rozbiórce była trudna, ale konieczna, ponieważ stary budynek nie spełnia już współczesnych standardów technicznych i rynkowych.

- Od momentu przeprowadzenia gruntownego remontu elewacji w 1998 r. jego wygląd zasadniczo odbiega od pierwotnej koncepcji architektonicznej. Oznacza to, że dziś mówimy o budynku w dużej mierze przekształconym, którego autentyczna substancja architektoniczna nie została zachowana. W naszej ocenie wyklucza to traktowanie go jako zabytku w rozumieniu przepisów konserwatorskich - mówił rp.pl wiceprezes PHN ds. inwestycji Jacek Krawczykowski.

Tak wyglądają wnętrza wieżowca Intraco. Zobacz zdjęcia konserwatora zabytków:

