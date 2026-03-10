Pijana w sztok 13-latka leżała na ławce w parku. Tak świętowała dzień kobiet

Pijana 13-latka pod Pałacem Kultury. Interwencja straży miejskiej

Niedzielne obchody Dnia Kobiet przybrały w centrum stolicy dramatyczny obrót. Strażnicy patrolujący rejon Pałacu Kultury zostali zaalarmowani przez spacerowiczów o szokującej sytuacji. Świadkowie przekazali pilną informację o potrzebującej pomocy dziewczynce, która leżała na ławce.

Mundurowi udali się we wskazany rejon, by sprawdzić to zgłoszenie, co zrelacjonowała oficjalnie Straż Miejska.

„Na ławce w Parku Świętokrzyskim leżała dziewczynka, w której plecaku strażnicy ujawnili dwie puste półlitrówki po wódce oraz po piwie. Była też legitymacja szkolna, z której funkcjonariusze dowiedzieli się, że dziecko ma zaledwie 13 lat. Dziewczynka zdradzała objawy silnego zatrucia alkoholem”

Skrajne upojenie stanowiło zagrożenie dla zdrowia nieletniej. Strażnicy wezwali karetkę oraz powiadomili policję.

Pijana 13-latka w szpitalu. Strażnicy skontaktowali się z matką

Podczas działań strażników urządzenie dziewczynki zaczęło dzwonić. Mundurowi odebrali telefon od jej matki. W rozmowie opisali trudną sytuację jej dziecka i wezwali kobietę na miejsce.

„Do czasu przybycia na miejsce ratowników i matki, funkcjonariusze monitorowali stan zatrutej dziewczynki, która na chwilę przed przyjazdem pogotowia znów poczuła się gorzej” - przekazała Straż Miejska.

Odurzona alkoholem małoletnia wraz z matką trafiła na dziecięcy oddział ratunkowy. Strażnicy zabezpieczali teren do momentu zjawienia się policji, której przekazano zgromadzone w sprawie informacje.