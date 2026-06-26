Pożegnanie, które wyciska łzy. Mama 8-letniego Patryka opublikowała poruszający wpis

Tragedia nad zalewem w Zwoleniu. 8-latek zniknął pod wodą

Dramat rozegrał się w czwartek, 25 czerwca, na terenie zbiornika wodnego w woj. mazowieckim. To właśnie tam 8-letni Patryk z niewyjaśnionych dotąd przyczyn znalazł się pod taflą wody. Na ratunek natychmiast zadysponowano odpowiednie służby, którym ostatecznie udało się wyciągnąć poszkodowanego na brzeg. Niestety, mimo że akcja reanimacyjna trwała przez kilkadziesiąt minut, lekarzom nie udało się przywrócić mu funkcji życiowych.

Funkcjonariusze pracujący nad sprawą ustalili, że w tragicznym momencie dzieckiem opiekował się jego ojciec. Badanie alkomatem wykazało u niego około jednego promila alkoholu, co z pewnością będzie kluczowym elementem dochodzenia. Dodatkowo wyszło na jaw, że teren kąpieliska nie miał jeszcze zapewnionego nadzoru ratowników, ponieważ oficjalne otwarcie sezonu zaplanowano dopiero na 1 lipca.

Zaledwie parę dni po tej niewyobrażalnej stracie matka chłopca zamieściła w sieci niezwykle osobisty komunikat. Za pośrednictwem mediów społecznościowych udostępniła zwięzłe i niezwykle emocjonalne oświadczenie, w którym zwróciła się bezpośrednio do swojego zmarłego syna.

Kochamy Cię Bardzo Synku - napisała.

Publikacja błyskawicznie wywołała lawinę reakcji ze strony poruszonych użytkowników internetu. W licznych komentarzach zrozpaczeni tą historią internauci pozostawili słowa wsparcia i przesłali bliskim wyrazy głębokiego współczucia.

Najbliższa rodzina poinformowała również o terminie i miejscu ceremonii pogrzebowej. Oficjalny nekrolog głosi, że msza żałobna zaplanowana jest na wtorek, 30 czerwca, na godzinę 12.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu. Ceremoniał poprzedzi wspólny różaniec w miejscowej kaplicy, który zaplanowano na 11.30, a następnie trumna z ciałem zostanie złożona na cmentarzu w Odechowie.

Obecnie śledczy prowadzą szczegółowe działania mające na celu pełną rekonstrukcję wydarzeń z tamtego feralnego czwartku. Służby weryfikują również ewentualne zaniechania, mogące mieć bezpośredni wpływ na utratę życia przez małoletniego chłopca.