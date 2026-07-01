Śmiertelny wypadek na torach w Ołtarzewie. Maszynista Rafał zginął w zmiażdżonej kabinie

Wypadek na przejeździe w Ołtarzewie. Pociąg Kolei Mazowieckich uderzył w tira

Tragiczne zdarzenie miało miejsce 1 lipca 2024 roku tuż po godzinie 9 rano na przejeździe kolejowym w Ołtarzewie. Kierujący pojazdem ciężarowym wjechał na tory, jednak nie udało mu się ich opuścić przed zbliżającym się składem należącym do Kolei Mazowieckich. Maszyna uderzyła w naczepę załadowaną materiałami budowlanymi, co doprowadziło do całkowitego zmiażdżenia kabiny kierującego pociągiem. Na miejsce natychmiast zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety interwencja medyków okazała się bezskuteczna i 49-letni maszynista Rafał Kamiński poniósł śmierć na miejscu.

Prokurator Piotr Skiba o działaniu rogatek w Ołtarzewie

Sprawą zajęli się śledczy, którzy ustalili wstępny przebieg dramatycznych wydarzeń. Prokurator Piotr Skiba reprezentujący Prokuraturę Okręgową w Warszawie przekazał najważniejsze ustalenia w rozmowie z „Super Expressem”. Przedstawiciel organów ścigania poinformował, że samochód wjechał na przejazd przed uruchomieniem rogatek jednak nie zdążył wyjechać z przejazdu, ponieważ stały przed nim w korku inne samochody. Rogatki zadziałały zaś prawidłowo. Z prokuratorskich informacji wynika również, że kierowca pojazdu ciężarowego był w momencie zdarzenia całkowicie trzeźwy.

Pracownicy Kolei Mazowieckich oddali hołd Rafałowi Kamińskiemu

Współpracownicy z Kolei Mazowieckich mimo upływu lat wciąż wspominają zmarłego tragicznie kolegę, dla którego prowadzenie pociągów było prawdziwą życiową pasją. W drugą rocznicę tego dramatycznego zdarzenia przewoźnik udostępnił w swoich mediach społecznościowych niezwykle wzruszającą fotografię. Na grafice zaprezentowano tory kolejowe opatrzone wymownym napisem: „1 lipca 2024 r., Ołtarzew PAMIĘTAMY.”. Ten symboliczny i zwięzły komunikat pozwolił pracownikom w godny sposób uczcić pamięć tragicznie zmarłego kolegi.

13

Sonda Zatrzymujesz się przed przejazdem kolejowym? Tak, za każdym razem Nie, tylko zwalniam Omijam je szerokim łukiem