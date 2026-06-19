Śmigłowiec LPR na S8. Kobieta potrącona po wyjściu z auta

Do zdarzenia doszło na S8 w rejonie węzła Opacz.

Potrącona została kobieta, która wcześniej wysiadła z mercedesa.

Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Groźny wypadek na S8

Jak przekazał podkom. Rafał Markiewicz ze stołecznej policji, kierująca mercedesem zatrzymała się na prawym, skrajnym pasie ruchu. Gdy znajdowała się już poza samochodem, została potrącona przez kierowcę pojazdu marki Iveco.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Kobieta była reanimowana przez ratowników medycznych. W akcji uczestniczył również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który lądował na trasie. Policja poinformowała, że kierowca busa był trzeźwy. Funkcjonariusze wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia.

Wypadek spowodował poważne utrudnienia w ruchu. W kierunku Warszawy tworzyły się korki, a kierowcy musieli liczyć się z dużymi opóźnieniami.

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