Spacerowicze natknęli się na tajemniczy kamień pod Warszawą. Prawda okazała się wstrząsająca!

Spacerowicze przechadzający się po Obórkach (gmina Konstancin-Jeziorna) w niedzielę, 19 kwietnia, natrafili na ludzką czaszkę. Dalsze oględziny doprowadziły do odkopania fragmentów szkieletu oraz resztek ubrań.

Wykopane szczątki najpewniej spoczywały w tym miejscu od kilku, a może nawet kilkunastu lat.

Na miejscu makabrycznego znaleziska interweniowali funkcjonariusze policji, których działania nadzorował prokurator.

Zabezpieczone kości przewieziono do zakładu medycyny sądowej, gdzie biegli spróbują zidentyfikować ofiarę i ustalić dokładny powód jej zgonu.

Makabryczne odkrycie w podwarszawskich Obórkach

W minioną niedzielę, 19 kwietnia, w niewielkich Obórkach zlokalizowanych w gminie Konstancin-Jeziorna rozegrały się mrożące krew w żyłach sceny. Przechodnie wypoczywający na świeżym powietrzu zauważyli obiekt przypominający na pierwszy rzut oka zwykły polny kamień. Kiedy jednak podeszli bliżej, zdali sobie sprawę, że wystający z ziemi element to w rzeczywistości fragment ludzkiej czaszki.

Natychmiast poinformowano odpowiednie służby. Po dotarciu na miejsce i rozkopaniu płytkiego zagłębienia, śledczy wydobyli na powierzchnię nie tylko samą czaszkę, ale również inne elementy ludzkiego szkieletu, którym towarzyszyły strzępy odzieży.

Jak wynika z nieoficjalnie zdobytych informacji, odkryte kości spoczywały w płytkim grobie od dłuższego czasu, szacowanego na kilka do kilkunastu lat. Odtworzenie przebiegu wydarzeń będzie ogromnym wyzwaniem dla organów ścigania i wymusi przeprowadzenie bardzo drobiazgowych analiz kryminalistycznych. Stan odnalezionych ubrań stanowi wyraźny dowód na to, że zwłoki znajdowały się pod ziemią przez bardzo długi czas.

Szkielet w Obórkach zbadają biegli z zakładu medycyny sądowej

Teren odnalezienia szczątków był badany przez policyjnych techników, pracujących pod ścisłym nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze skupili się w pierwszej kolejności na odpowiednim zabezpieczeniu miejsca makabrycznego odkrycia oraz skrupulatnym zebraniu wszystkich potencjalnych śladów. Wydobyty szkielet ostatecznie trafił w ręce ekspertów z zakładu medycyny sądowej. To właśnie tam zostaną przeprowadzone szczegółowe ekspertyzy medyczne, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie, kim była znaleziona osoba oraz w jakich okolicznościach i z jakiego powodu straciła życie.