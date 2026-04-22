Spacerowicze natknęli się na tajemniczy kamień pod Warszawą. Prawda okazała się wstrząsająca!

Piotr Lis
2026-04-22 13:44

Wstrząsające wydarzenia w miejscowości Obórki w gminie Konstancin-Jeziorna. Podczas niedzielnego spaceru przypadkowe osoby zauważyły wystający z ziemi obiekt. Początkowo sądzili, że to zwykły kamień, jednak po bliższych oględzinach okazało się, że to ludzka czaszka. Sprawa ma jednak znacznie mroczniejszy ciąg dalszy.

Z ziemi wystawała ludzka czaszka. Zmroziło ich, kiedy wykopali resztę!

Autor: Kudelski Marek / Super Express
  • Spacerowicze przechadzający się po Obórkach (gmina Konstancin-Jeziorna) w niedzielę, 19 kwietnia, natrafili na ludzką czaszkę. Dalsze oględziny doprowadziły do odkopania fragmentów szkieletu oraz resztek ubrań.
  • Wykopane szczątki najpewniej spoczywały w tym miejscu od kilku, a może nawet kilkunastu lat.
  • Na miejscu makabrycznego znaleziska interweniowali funkcjonariusze policji, których działania nadzorował prokurator.
  • Zabezpieczone kości przewieziono do zakładu medycyny sądowej, gdzie biegli spróbują zidentyfikować ofiarę i ustalić dokładny powód jej zgonu.
Makabryczne odkrycie w podwarszawskich Obórkach

W minioną niedzielę, 19 kwietnia, w niewielkich Obórkach zlokalizowanych w gminie Konstancin-Jeziorna rozegrały się mrożące krew w żyłach sceny. Przechodnie wypoczywający na świeżym powietrzu zauważyli obiekt przypominający na pierwszy rzut oka zwykły polny kamień. Kiedy jednak podeszli bliżej, zdali sobie sprawę, że wystający z ziemi element to w rzeczywistości fragment ludzkiej czaszki.

Natychmiast poinformowano odpowiednie służby. Po dotarciu na miejsce i rozkopaniu płytkiego zagłębienia, śledczy wydobyli na powierzchnię nie tylko samą czaszkę, ale również inne elementy ludzkiego szkieletu, którym towarzyszyły strzępy odzieży.

Jak wynika z nieoficjalnie zdobytych informacji, odkryte kości spoczywały w płytkim grobie od dłuższego czasu, szacowanego na kilka do kilkunastu lat. Odtworzenie przebiegu wydarzeń będzie ogromnym wyzwaniem dla organów ścigania i wymusi przeprowadzenie bardzo drobiazgowych analiz kryminalistycznych. Stan odnalezionych ubrań stanowi wyraźny dowód na to, że zwłoki znajdowały się pod ziemią przez bardzo długi czas.

Szkielet w Obórkach zbadają biegli z zakładu medycyny sądowej

Teren odnalezienia szczątków był badany przez policyjnych techników, pracujących pod ścisłym nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze skupili się w pierwszej kolejności na odpowiednim zabezpieczeniu miejsca makabrycznego odkrycia oraz skrupulatnym zebraniu wszystkich potencjalnych śladów. Wydobyty szkielet ostatecznie trafił w ręce ekspertów z zakładu medycyny sądowej. To właśnie tam zostaną przeprowadzone szczegółowe ekspertyzy medyczne, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie, kim była znaleziona osoba oraz w jakich okolicznościach i z jakiego powodu straciła życie.

