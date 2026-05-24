Spektakularna parada popłynie Wisłą. Kiedy Riverlights 2026? Jakie atrakcje przygotowano?

Riverlights 2026 - kiedy się odbędzie?

Impreza Riverlights 2026 na dobre otworzy sezon letni w Dzielnicy Wisła. Tegoroczną paradę zaplanowano na sobotę, 30 maja. Wydarzenie zacznie się rozkręcać po zachodzie słońca.

- Symboliczne przepłynięcie łodzi tradycyjnym korowodem to widowisko łączące tradycję żeglugi z nowoczesnością. Organizatorzy od pierwszej edycji starają się, by na rzece pojawiła się reprezentacja całego środowiska wodniackiego Warszawy. Riverlights co roku realizowane jest z coraz większym rozmachem. Od 2020 r. już na stałe wpisało się w harmonogram wydarzeń Dzielnicy Wisła - zaznaczył Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. Wisły.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ratusz, sercem imprezy będzie Bulwar im. Grzymały-Siedleckiego, w okolicach pomnika Syreny. "Okrętowanie uczestników na jednostki nastąpi na Dworcu Wodnym WWA oraz pobliskich barkach. To właśnie stąd łodzie popłyną na Podzamcze. Tam po godz. 22:00 rozpocznie się właściwa część parady. Na wodzie uformuje się szyk, który popłynie w kierunku Cypla Czerniakowskiego" - poinformowali urzędnicy.

Riverlights 2026 - atrakcje. Skąd oglądać?

Aby śledzić spektakularne wydarzenie, wystarczy wybrać się na most, plażę czy bulwary na wspomnianym odcinku. Jak można się spodziewać, impreza przyciągnie wielu zainteresowanych, więc warto zająć wygodne miejsce nieco wcześniej.

W paradzie wezmą udział ozdobione i rozświetlone szkuty, galary, baty, motorówki, łodzie pasażerskie i statki. Za stronę muzyczną odpowiadać będą Lily Houser oraz Phao Sanato. Do tego na łodziach pojawią się aktorzy z Teatru Makata, a na wyspie przy Moście Poniatowskiego przygotowano niespodziankę.

- Mimo trudnych warunków nautycznych wierzę, że będzie to niepowtarzalne widowisko. Jak co roku przygotowaliśmy nowe aranżacyjne pomysły, a mieszkańcy i sami armatorzy wspólnie stworzą niesamowitą atmosferę - podkreślił Przemek Dziubłowski, prezes Fundacji Do Dzieła i pomysłodawca wydarzenia.

