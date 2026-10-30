Stacja Warszawa Raków przejdzie przebudowę, która rozwiąże uciążliwy problem pasażerów

Koniec z barierami na stacji Warszawa Raków

Obecny stan przystanku kolejowego daleko odbiega od współczesnych standardów. Pasażerowie muszą korzystać z niskich, wąskich i mocno zniszczonych peronów. Największym problemem jest jednak brak bezpośredniego i wygodnego dostępu do komunikacji miejskiej.

Jedyna droga prowadząca na wiadukt w ciągu ulicy Łopuszańskiej, gdzie zlokalizowane są przystanki autobusowe, prowadzi przez schody. Dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów czy rodziców z dziećmi w wózkach stanowi to ogromną przeszkodę, która często uniemożliwia sprawną przesiadkę. Dodatkowo brak przejścia naziemnego przez tory utrudnia poruszanie się w tej okolicy.

Jakie zmiany przewiduje projekt?

Planowana modernizacja ma całkowicie zlikwidować dotychczasowe utrudnienia i poprawić bezpieczeństwo pasażerów oraz pieszych. W ramach inwestycji zaplanowano szereg kluczowych zmian:

Nowe perony: dotychczasowe konstrukcje zostaną rozebrane, a w ich miejscu powstaną wyższe, szersze i dłuższe platformy przystankowe.

dotychczasowe konstrukcje zostaną rozebrane, a w ich miejscu powstaną wyższe, szersze i dłuższe platformy przystankowe. Windy na wiadukt: zainstalowanie dźwigów osobowych połączy przystanki autobusowe na ulicy Łopuszańskiej bezpośrednio ze stacją.

zainstalowanie dźwigów osobowych połączy przystanki autobusowe na ulicy Łopuszańskiej bezpośrednio ze stacją. Bezpieczne przejście przez tory: wyznaczone zostanie przejście dla pieszych łączące oba perony.

wyznaczone zostanie przejście dla pieszych łączące oba perony. Udogodnienia dla rowerzystów: powstanie przejazd rowerowy połączony z okoliczną siecią dróg, co wyeliminuje tak zwany teleport rowerowy wzdłuż ulicy Łopuszańskiej.

Kiedy poznamy wykonawcę projektu?

Kolejarze czekają na oferty w przetargu do 12 listopada. Opracowanie dokumentacji projektowej będzie pierwszym formalnym etapem na drodze do likwidacji barier architektonicznych. Po przygotowaniu dokumentacji kolejnym krokiem stanie się rozpoczęcie prac budowlanych w rejonie stacji Warszawa Raków.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe