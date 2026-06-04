Stanął za blisko torów, zahaczył go pociąg! Dramat w Choszczówce

Poważny wypadek na stacji Warszawa Choszczówka. Mężczyznę zahaczył pędzący pociąg

Stanął za blisko krawędzi peronu i został zahaczony przez przejeżdżający pociąg! Ten dramat rozegrał się wczoraj, 3 czerwca około godziny 16.30 na stacji kolejowej Warszawa Choszczówka na Białołęce. Według wstępnych ustaleń 60-letni mężczyzna znajdował się zbyt blisko krawędzi peronu i miał przekroczyć wyznaczoną linię bezpieczeństwa. W tym czasie przez stację przejeżdżał pociąg Kolei Mazowieckich. Jak informują służby, mężczyzna został zahaczony przez skład jadący w kierunku Modlina. Według nieoficjalnych informacji pociąg mógł poruszać się z prędkością około 160 km/h.

Ranny mężczyzna był nieprzytomny. Trafił do szpitala w stanie ciężkim

Poszkodowany odniósł bardzo poważne obrażenia. Był nieprzytomny, gdy na miejsce dotarli ratownicy. Po udzieleniu pierwszej pomocy został przewieziony do szpitala w stanie ciężkim. Informację o zdarzeniu potwierdziła policja. Jak przekazał Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji, zgłoszenie wpłynęło około godziny 16.30. Funkcjonariusze ustalają obecnie dokładne okoliczności wypadku. Również przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych poinformowali, że pociąg potrącił osobę znajdującą się w miejscu, w którym nie powinna przebywać. Jak przekazał Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP PLK, poszkodowany został zabrany do szpitala. Na miejscu pracowały liczne służby. Do akcji skierowano policję, dwa zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego i funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Ratownicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i udzielili pomocy rannemu.

Wypadek spowodował poważne utrudnienia w ruchu kolejowym. Na odcinku Warszawa Praga – Legionowo wystąpiły opóźnienia wszystkich przewoźników korzystających z tej linii. Pociągi SKM linii S3, S4 i S40 kursowały z dużymi opóźnieniami, a część składów pomijała stacje Warszawa Płudy i Warszawa Choszczówka. Warszawski Transport Publiczny poinformował również o wzajemnym honorowaniu biletów Kolei Mazowieckich i SKM na wybranych odcinkach, aby ułatwić pasażerom podróżowanie w czasie utrudnień. Policjanci prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić dokładny przebieg i przyczyny tego groźnego wypadku.

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QUIZ. Wiosenne przysłowia. Każdy zna odpowiedź na pierwsze pytanie, ale jedna jaskółka wiosny nie czyni! Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Jaki ptak nie czyni wiosny? pustułka kukułka jaskółka Następne pytanie