Stare Powązki – pamięć, która nie przemija. Przed nami 52. Kwesta Powązkowska

Tegoroczne obchody 52. Kwesty Powązkowskiej poprzedzi wyjątkowy wieczór muzyczny poświęcony pamięci wybitnych lekarzy, których nie ma już wśród nas, a których życie, praca i oddanie drugiemu człowiekowi pozostawiły trwały ślad w naszej pamięci.Koncert odbędzie się 30 października o godz. 19.00 w Kościele Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim 3/5 w Warszawie.

Muzycznymi bohaterami tego wieczoru będąwybitni soliści: Anna Kutkowska-Kass, Sylwia Skowrońska-Łańcucka, Hanna Zajączkiewicz, Ewelina Sielska-Badurek i Krzysztof Moczarski, którym przy fortepianie towarzyszyć będzie pianistaMarcin PiotrŁopacki.Ich występ dopełni brzmienie chóruMedicantuspod dyrekcjąBeaty Herman.

W zabytkowych wnętrzach świątyni spotkają się piękno ludzkiego głosu, muzyczna wrażliwość i wspólna potrzeba pamięci. Będzie to wieczór poświęcony lekarzom, których nie ma już wśród nas – ludziom, którzy przez lata służyli innym wiedzą, talentem i sercem. Muzyka stanie się wyrazem wdzięczności za ich życie i dokonania, a także hołdem dla wartości, które pozostają żywe długo po tym, gdy cichną ostatnie słowa i dźwięki.

Wstęp na koncert jest wolny.To zaproszenie dla wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć czas zadumy od wspólnego spotkania ze sztuką i muzyką.

Dzień później, 31 października, oraz 1 listopada na Starych Powązkach odbędzie się52. Kwesta Powązkowska. W godzinach 9.00–20.00 wolontariusze, artyści, przedstawiciele świata kultury, nauki i mediów oraz mieszkańcy Warszawy będą zbierać fundusze na ratowanie zabytkowych nagrobków i pomników jednej z najważniejszych nekropolii stolicy.

Kwesta od dziesięcioleci łączy ludzi wokół wspólnej idei ocalania dziedzictwa. Każda wrzucona do puszki moneta, każda ofiarowana złotówka to gest, który pomaga chronić bezcenne świadectwa przeszłości. Za kamiennymi rzeźbami i inskrypcjami kryją się przecież ludzkie losy, rodzinne opowieści i fragmenty historii miasta, którego pamięć wciąż tworzymy.

W 2026 roku Komitet Powązkowski im. Jerzego Waldorffa przeprowadził prace konserwatorskie przy27 zabytkowych obiektach, w tym jednej kaplicy. Ich realizacja była możliwa dzięki dotacjom publicznym w łącznej wysokości1 885 774,17 zł, przekazanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, m.st. Warszawę, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. Prace współfinansowano również ze środków własnych Komitetu, pochodzących ze zbiórek publicznych i darowizn.

Każdy odrestaurowany nagrobek, każda uratowana rzeźba i każdy przywrócony detal to małe zwycięstwo nad upływem czasu. Dzięki wspólnemu wysiłkowi miejsca pamięci nie popadają w zapomnienie, a kolejne pokolenia mogą poznawać historię zapisaną w kamieniu.

Stare Powązki są czymś więcej niż zabytkowym cmentarzem. To szczególna księga Warszawy – pełna nazwisk, wspomnień i świadectw życia ludzi, którzy pozostawili po sobie trwały ślad. W tych dniach pamiętamy o nich poprzez zapalone znicze, muzykę, dobre słowo i konkretne działanie.

Autor: Komitet Powązkowski im. Jerzego Waldorfa/ Materiały prasowe

Spotkajmy się na koncercie i podczas kwesty.Podarujmy Starym Powązkom trochę swojego czasu i serca. Niech wspólne muzykowanie, listopadowe światło zniczy i hojność darczyńców przypomną nam, że pamięć nie jest jedynie spojrzeniem w przeszłość. Jest zobowiązaniem, które podejmujemy dziś – aby ocalić od zapomnienia tych, którzy byli przed nami, i przekazać ich historie tym, którzy przyjdą po nas.

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