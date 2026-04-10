Syrena alarmowa zawyje w Warszawie - testy techniczne (13 kwietnia 2026)

Z opublikowanego w piątek przez warszawski ratusz komunikatu wynika, że 13 kwietnia odbędzie się test techniczny syreny alarmowej na gmachu Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa, zlokalizowanym na Woli, przy ulicy Młynarskiej 43/45. Zaplanowane ćwiczenia potrwają w godz. 11:00-15:00.

„W trakcie testów kilkukrotnie wyemitowany może zostać sygnał dźwiękowy ciągły lub modulowany. Wszystkie uruchomione sygnały będą wyłącznie testowe i służą sprawdzeniu sprawności systemu” - zaznaczyli urzędnicy.

Apel do mieszkańców stolicy o zachowanie spokoju

Przedstawiciele ratusza zaznaczyli, by w momencie usłyszenia sygnału nie wpadać w panikę i potraktować to zdarzenie wyłącznie jako rutynowe sprawdzenie urządzeń. Mieszkańcy nie muszą w związku z tym podejmować jakichkolwiek nadzwyczajnych kroków. Sprawdzanie infrastruktury ostrzegawczej stanowi kluczowy punkt w utrzymaniu gotowości miejskich struktur zarządzania kryzysowego. Tego rodzaju ćwiczenia weryfikują działanie sprzętu oraz potwierdzają słyszalność potencjalnego alarmu na obszarze dzielnicy. Cykliczne testy dają szansę na błyskawiczne zlokalizowanie możliwych usterek i ich naprawę na długo przed ewentualnym faktycznym zagrożeniem.

Nie mniej ważny w tym kontekście pozostaje walor edukacyjny prowadzonych ćwiczeń. Dzięki takim działaniom Warszawiacy oswajają się z dźwiękiem syren i potrafią odróżnić testy od faktycznego alarmu. W przypadku wystąpienia realnego zagrożenia, takiego jak ekstremalne zjawiska pogodowe czy poważna awaria infrastruktury, w pełni sprawny system skraca czas potrzebny na reakcję, co bezpośrednio przekłada się na większe bezpieczeństwo wszystkich przebywających w mieście osób.

