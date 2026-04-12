Syreny będą wyć w Warszawie. W poniedziałek rozlegną się głośne alarmy

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2026-04-12 15:54

W poniedziałek w Warszawie przeprowadzony zostanie próba systemu ostrzegania. W ciągu dnia mieszkańcy mogą usłyszeć głośne sygnały dźwiękowe. Służby uspokajają, że to wyłącznie zaplanowane ćwiczenia, mające sprawdzić sprawności urządzeń i nie należy niczym się niepokoić.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Na pierwszym planie, z prawej strony, widoczny jest pionowy słup, do którego przymocowany jest głośnik tubowy, skierowany w lewo. Słup, głośnik i przewody elektryczne są w czarnej sylwetce na tle rozmytego nieba, które przechodzi od jasnego błękitu na górze do bladego pomarańczu i żółci bliżej horyzontu. W oddali, po lewej stronie, rozciągają się cztery równoległe, ukośne linie, prawdopodobnie przewody, biegnące z góry na dół i w lewo. Na dalszym planie, w centralnej części, widać sylwetki kolejnego słupa z latarnią oraz zabudowań i drzew.

Próbny alarm w Warszawie. Syreny zawyją przy ulicy Młynarskiej

W poniedziałek, 13 kwietnia, w stolicy odbędzie się zaplanowany sprawdzian jednego z urządzeń ostrzegawczych. Kontroli zostanie poddana syrena zlokalizowana przy Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa pod adresem Młynarska 43/45. Zgodnie z harmonogramem, próba potrwa od godziny 11:00 do 15:00 i w tym przedziale czasowym w okolicy rozlegną się głośne sygnały dźwiękowe. Mogą mieć charakter ciągły lub modulowany i potrwają maksymalnie do trzech minut. Przedstawiciele służb uspokajają, że nie będzie to miało żadnego związku z prawdziwym niebezpieczeństwem. Zespół prasowy wojewody mazowieckiego zaznacza, że to absolutnie standardowe i rutynowe działania. Regularne przeglądy gwarantują pełną sprawność techniczną nie tylko samej syreny, ale również całego mechanizmu powiadamiania ludności.

Ćwiczenia służb w stolicy. Nie należy wzywać pomocy

Po usłyszeniu dźwięku z testowanego urządzenia nie trzeba nic robić. Służby apelują, aby w tym czasie nie blokować numerów ratunkowych. Cały proces jest nadzorowany i realizowany według planu. Sieć ostrzegawcza musi błyskawicznie alarmować o faktycznych kryzysach, w tym pożarach czy nagłych skażeniach, więc infrastruktura odpowiadająca za bezpieczeństwo obywateli musi działać bezawaryjnie. Poniedziałkowy test służy właśnie potwierdzeniu jej pełnej gotowości technicznej. Przedstawiciele urzędu proszą o zachowanie spokoju i zignorowanie alarmów.

