Tomasz Lipiński wyrusza w trasę autorską i koncertową po Polsce. Sprawdź harmonogram na lato 2026

Tomasz Lipiński od lat uchodzi za ważny głos buntu i nadziei na polskiej scenie muzycznej. Swoją trudną drogę życiową oraz obraz przemian ustrojowych opisał w dwóch częściach autobiografii: „Jeszcze będzie przepięknie” i „Jeszcze będzie normalnie”. Teraz muzyk postanowił wyruszyć w trasę po Polsce, łącząc spotkania wokół najnowszej publikacji z kameralnymi występami. Wydarzenia te to doskonała okazja dla czytelników i słuchaczy do bliższego kontaktu z twórcą.

Co Tomasz Lipiński zaplanował na swoich spotkaniach z fanami?

Zbliżające się wydarzenia będą połączeniem szczerych dyskusji o absurdach życia w PRL-u i latach 90. z muzyką graną na żywo. Decydując się na występy z gitarą akustyczną przed niewielką publicznością, Tomasz Lipiński powraca do swoich artystycznych korzeni. Jak sam zaznacza w swojej publikacji, takie formaty są „znakomitą szkołą”, eliminującą wszelki fałsz i potęgującą więź pomiędzy wykonawcą a widzem. To właśnie bliski kontakt ze sceną pozwala dostrzec autentyczne emocje, o których pisze muzyk.

Gdzie i kiedy można spotkać Tomasza Lipińskiego? Zobacz pełny plan wydarzeń (lato 2026)

Dla fanów artysty przygotowano szeroki wybór lokalizacji w całym kraju. Na trasie znalazły się zarówno duże festiwale, jak i mniejsze, bardziej kameralne przestrzenie.

27 maja w Kutnie odbędzie się spotkanie autorskie,

28 maja w Warszawie (Pardon, To Tu) zaplanowano wieczór autorski połączony z dyskusją,

30 maja w Warszawie podczas Warszawskich Targów Książki na Stadionie Narodowym muzyk spotka się z czytelnikami i będzie podpisywał egzemplarze swojej książki,

1 czerwca w Gdańsku usłyszymy mini-recital solowy – to miasto, w którym, jak twierdzi Lipiński, „zakochał się na całe życie”,

13 czerwca w Elblągu w ramach Ogrodów Polityki zaplanowano kolejny solowy koncert,

21 czerwca w Opocznie również odbędzie się mini-recital artysty,

23 czerwca w Piotrkowie Trybunalskim fani będą mogli wziąć udział w wieczorze autorskim,

4 lipca w Darłowie, na Festiwalu Media i Sztuka, Lipiński wystąpi z solowym materiałem,

19 lipca w Jarocinie podczas kultowego festiwalu – nazywanego „oazą wolności” polskiego rocka – usłyszymy projekt „Moja krew, twoja krew”,

8 sierpnia w Krakowie na trasie Męskiego Grania usłyszymy projekt „Moja krew, twoja krew”,

21 sierpnia w Warszawie, również w ramach Męskiego Grania, usłyszymy go w projekcie „Moja krew, twoja krew”.

Dlaczego spotkanie z autorem autobiografii to wyjątkowa okazja?

Kontakt na żywo z legendą rocka jest dla wielu jego sympatyków niezwykle ważnym przeżyciem. Tomasz Lipiński to twórca, który w swojej autobiografii nie stroni od bolesnych wątków: szczerze opowiada o zmaganiach z depresją, poszukiwaniu życiowej równowagi poprzez nauki Buddy, a także relacjach z córkami – Agatą i Lucją. Z kolei podczas wielkich letnich imprez muzycznych, takich jak festiwal w Jarocinie czy Męskie Granie, publiczność będzie świadkiem projektu „Moja krew, twoja krew”, stanowiącego międzypokoleniowe połączenie i szansę na usłyszenie buntowniczych klasyków w nowoczesnych aranżacjach. Koncerty i spotkania to świetny moment na zetknięcie się z artystą, który od lat udowadnia siłę kultury i nieustępliwość nadziei.