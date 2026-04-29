Szczenięta porzucone w lesie. Zostawiono je na pewną śmierć

Gmina Sarnaki. Policjanci odnaleźli w lesie pięcioro szczeniąt

We wtorek, 28 kwietnia, w gminie Sarnaki, między Chłopkowem a Starymi Litewnikami, dokonano szokującego odkrycia. Funkcjonariusze w trakcie rutynowego patrolu natrafili na pięcioro samotnych szczeniąt, które zostały porzucone w lesie. Dzielnicowi natychmiast ruszyli na ratunek pozostawionym bez opieki zwierzętom, dla których pobyt w takich warunkach oznaczał wyrok śmierci.

- Zaopiekowali się szczeniętami, zapewniając im wodę oraz niezbędną pomoc do czasu przyjazdu pracowników Urzędu Gminy Sarnaki. Zwierzęta zostały przekazane pod dalszą opiekę, gdzie otrzymały właściwe warunki i opiekę weterynaryjną - przekazała asp. Weronika Wujek z łosickiej policji.

Interweniujący policjant o uratowanych szczeniętach

Los bezbronnych maluchów byłby tragiczny, gdyby dzielnicowi nie zjawili się na miejscu w odpowiednim momencie. Mundurowi nie kryli oburzenia zachowaniem osoby, która z premedytacją skazała zwierzęta na śmierć.

- Naprawdę trudno to zrozumieć. Ktoś zostawił takie maluchy same, bez żadnej opieki. W takim miejscu nie miały praktycznie żadnych szans. Dobrze, że w porę zostały odnalezione - podkreślił jeden z interweniujących policjantów.

Porzucenie psa to przestępstwo w świetle prawa

Mundurowi z łosickiej komendy jednoznacznie przypominają, że porzucanie czworonogów to w świetle obowiązującego prawa forma znęcania się nad nimi, za co grożą poważne konsekwencje karne.

- Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt sprawcy takiego czynu podlegają karze do 3 lat pozbawienia wolności. W przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem sankcje są surowsze - wyjaśniła asp. Wujek.

