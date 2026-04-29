Szczenięta porzucone w lesie. Zostawiono je na pewną śmierć

Alicja Franczuk
2026-04-29 10:12

Bezduszny sprawca porzucił pięcioro małych psów w lesie na terenie gminy Sarnaki. Na bezbronne zwierzęta natknęli się dzielnicowi patrolujący okolicę. Mundurowi natychmiast zaopiekowali się czworonogami, które ostatecznie trafiły do weterynarza. Bez szybkiej interwencji policji maluchy nie miałyby szans na przeżycie.

Gmina Sarnaki. Policjanci odnaleźli w lesie pięcioro szczeniąt

We wtorek, 28 kwietnia, w gminie Sarnaki, między Chłopkowem a Starymi Litewnikami, dokonano szokującego odkrycia. Funkcjonariusze w trakcie rutynowego patrolu natrafili na pięcioro samotnych szczeniąt, które zostały porzucone w lesie. Dzielnicowi natychmiast ruszyli na ratunek pozostawionym bez opieki zwierzętom, dla których pobyt w takich warunkach oznaczał wyrok śmierci.

- Zaopiekowali się szczeniętami, zapewniając im wodę oraz niezbędną pomoc do czasu przyjazdu pracowników Urzędu Gminy Sarnaki. Zwierzęta zostały przekazane pod dalszą opiekę, gdzie otrzymały właściwe warunki i opiekę weterynaryjną - przekazała asp. Weronika Wujek z łosickiej policji.

Interweniujący policjant o uratowanych szczeniętach

Los bezbronnych maluchów byłby tragiczny, gdyby dzielnicowi nie zjawili się na miejscu w odpowiednim momencie. Mundurowi nie kryli oburzenia zachowaniem osoby, która z premedytacją skazała zwierzęta na śmierć.

- Naprawdę trudno to zrozumieć. Ktoś zostawił takie maluchy same, bez żadnej opieki. W takim miejscu nie miały praktycznie żadnych szans. Dobrze, że w porę zostały odnalezione - podkreślił jeden z interweniujących policjantów.

Porzucenie psa to przestępstwo w świetle prawa

Mundurowi z łosickiej komendy jednoznacznie przypominają, że porzucanie czworonogów to w świetle obowiązującego prawa forma znęcania się nad nimi, za co grożą poważne konsekwencje karne.

- Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt sprawcy takiego czynu podlegają karze do 3 lat pozbawienia wolności. W przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem sankcje są surowsze - wyjaśniła asp. Wujek.

Sonda
Czy kary za znęcanie się nad zwierzętami powinny być wyższe?
