Gęsty dym nad Radomiem. Płonie wysypisko śmieci! W akcji 17 zastępów: "Mamy problem"

Pożar wysypiska śmieci na Wincentowie w Radomiu objął 300 m kw. powierzchni.

17 zastępów straży pożarnej walczy z ogniem, a dym i zapach są odczuwalne w całym mieście.

Mimo uciążliwości, dym nie stanowi bezpośredniego zagrożenia, ale zaleca się zamykanie okien.

Płonie wysypisko śmieci w Radomiu

Ogień wybuchł po godz. 5 rano na terenie wysypiska śmieci na Wincentowie w Radomiu. Na miejsce skierowano 17 zastępów straży pożarnej, które od kilku godzin prowadzą intensywną akcję gaśniczą. Nad okolicą unosi się gęsty, ciemny dym, widoczny nawet z odległych części miasta. Mieszkańcy sygnalizują również, że zapach palonych odpadów jest wyczuwalny w centrum.

Jak informuje reporter Wojtek Wójcikowski z Radia ESKA, sytuacja jest trudna ze względu na specyfikę pożaru. Ogień objął około 300 metrów kwadratowych składowiska, a działania utrudnia konieczność ciągłego przelewania i przemieszczania zalegających odpadów.

- Mamy problem z przelewaniem tych nagromadzonych śmieci, co znacząco utrudnia opanowanie ognia - przekazał kpt. Adrian Skrzek, rzecznik radomskich strażaków.

Akcja potrwa kilka godzin. Nie otwieraj okien!

Strażacy podkreślają jednak, że mimo uciążliwego zapachu, sytuacja nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców. Zalecają jednak zachowanie ostrożności.

– Rekomendujemy, aby nie otwierać okien i ograniczyć wietrzenie mieszkań – dodał kpt. Skrzek.

Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilka godzin, a jej zakończenie zależy od skutecznego dogaszenia wszystkich zarzewi ognia ukrytych w warstwach odpadów. Na ten moment nie są znane przyczyny wybuchu pożaru. Sprawa będzie wyjaśniana po zakończeniu działań służb.