Gęsty dym nad Radomiem. Płonie wysypisko śmieci! W akcji 17 zastępów: "Mamy problem"

Zuzanna Sekuła
Wojciech Wójcikowski
2026-04-29 8:54

W środę rano na terenie wysypiska śmieci na Wincentowie w Radomiu wybuchł pożar. Na miejscu pracuje 17 zastępów straży pożarnej, a nad miastem unosi się gęsty dym widoczny z dużej odległości. Zapach spalenizny dotarł nawet do centrum. Akcja gaśnicza może potrwać kilka godzin.

Pożar wysypiska śmieci na Wincentowie w Radomiu

Autor: Facebook: Aktywny i Czysty Radom/ Facebook
  • Pożar wysypiska śmieci na Wincentowie w Radomiu objął 300 m kw. powierzchni.
  • 17 zastępów straży pożarnej walczy z ogniem, a dym i zapach są odczuwalne w całym mieście.
  • Mimo uciążliwości, dym nie stanowi bezpośredniego zagrożenia, ale zaleca się zamykanie okien.

Płonie wysypisko śmieci w Radomiu

Ogień wybuchł po godz. 5 rano na terenie wysypiska śmieci na Wincentowie w Radomiu. Na miejsce skierowano 17 zastępów straży pożarnej, które od kilku godzin prowadzą intensywną akcję gaśniczą. Nad okolicą unosi się gęsty, ciemny dym, widoczny nawet z odległych części miasta. Mieszkańcy sygnalizują również, że zapach palonych odpadów jest wyczuwalny w centrum.

Jak informuje reporter Wojtek Wójcikowski z Radia ESKA, sytuacja jest trudna ze względu na specyfikę pożaru. Ogień objął około 300 metrów kwadratowych składowiska, a działania utrudnia konieczność ciągłego przelewania i przemieszczania zalegających odpadów.

- Mamy problem z przelewaniem tych nagromadzonych śmieci, co znacząco utrudnia opanowanie ognia - przekazał kpt. Adrian Skrzek, rzecznik radomskich strażaków.

Dzikie wysypisko w Płocku

Polecany artykuł:

Potężny pożar w podwarszawskim Klaudynie. Płomienie pochłonęły budynek

Akcja potrwa kilka godzin. Nie otwieraj okien!

Strażacy podkreślają jednak, że mimo uciążliwego zapachu, sytuacja nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców. Zalecają jednak zachowanie ostrożności.

Rekomendujemy, aby nie otwierać okien i ograniczyć wietrzenie mieszkań – dodał kpt. Skrzek.

Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilka godzin, a jej zakończenie zależy od skutecznego dogaszenia wszystkich zarzewi ognia ukrytych w warstwach odpadów. Na ten moment nie są znane przyczyny wybuchu pożaru. Sprawa będzie wyjaśniana po zakończeniu działań służb.

Polecany artykuł:

Gigantyczny pożar hali pod Warszawą. „Myślałem, że już nasi sąsiedzi się palą”

Polecany artykuł:

Nocny pożar w Warszawie. Kłęby dymu nad Targówkiem. Co się dzieje?
Galeria zdjęć 9
Radom
pożar