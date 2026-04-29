Metro w Warszawie - utrudnienia (1-3.05.2026)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w okresie od 1 do 3 maja pociągi metra na drugiej linii pojadą jedynie między stacjami Bródno i Księcia Janusza. Tym samym pasażerowie nie będą kogli korzystać ze stacji Ulrychów oraz Bemowo. W tym czasie mieszkańców i turystów wozić będzie zastępcza linia autobusowa ZM2 na trasie między stacją Księcia Janusza a pętlą Osiedle Górczewska.

"Zamknięcie odcinka linii M2 związane jest z pracami technicznymi dotyczącymi połączenia stacji Bemowo z nowo wybudowaną stacją Lazurowa oraz rozbudową infrastruktury technicznej" - zaznaczył ZTM.

Zmiany dla komunikacji miejskiej w Warszawie - majówka 2026

Na opisanych utrudnieniach majówkowe zmiany dla komunikacji miejskiej w Warszawie oczywiście się nie skończą. W czwartek, 30 kwietnia autobusy pojadą standardowo, jednak zmieni się rozkład linii nocnych. Te będą kursowały według weekendowego harmonogramu. Nocne kursy będzie miało też metro.

W dniach od 1 do 3 maja autobusy linii 193 pojadą według specjalnego rozkładu. "W piątek i niedzielę (1 i 3 maja) autobusy, co do zasady, będą jeździły według niedzielnego rozkładu jazdy. W sobotę obowiązywał będzie standardowy rozkład. Linie nocne będą jeździły według niedzielnego rozkładu jazdy jeszcze w nocy z niedzieli na poniedziałek (3/4 maja)" - poinformowali urzędnicy. Jak dodali, tramwaje będą kursowały ze zmniejszoną częstotliwością w dni świąteczne.

Jednocześnie warto pamiętać, że w majówkę w stolicy odbędzie się wiele dużych imprez, w tym 34. Bieg Konstytucji 3 Maja czy finał piłkarskiego Pucharu Polski 2026, co spowoduje utrudnienia. Na kursowanie komunikacji miejskiej wpłyną także prowadzone w mieście remonty. Przed wyjściem z domu warto więc odwiedzić stronę internetową WTP i dokładnie sprawdzić rozkład danej linii.

Wielka Majówka 2025 na Wyspie Młyńskiej przyciągnęła tłumy