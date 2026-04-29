Finał Pucharu Polski 2026 w Warszawie rozbudza emocje kibiców

Jak wspomnieliśmy, w sobotnim meczu o trofeum zmierzą się Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Pierwszy z klubów ma na swoim koncie sześć pucharów, jednak na kolejny czeka od 1972 r. Drugi natomiast, choć wygrywał rozgrywki tylko dwa razy, zrobił to zaledwie kilka lat temu.

Spotkanie zapowiada się emocjonująco nie tylko ze względu na historyczny głód Zabrzan, ale również na miejsca zajmowane obecnie przez drużyny w ligowych rozgrywkach. Po 30 kolejkach Ekstraklasy Górnik zgromadził 49 punktów, co plasuje go na drugiej pozycji, tuż za Lechem Poznań (52 punkty). Raków jest natomiast czwarty z dorobkiem punktowym na poziomie 46 oczek - tyle samo ma trzecia Jagiellonia Białystok.

Mecz finałowy Pucharu Polski rozpocznie się 2 maja o godz. 16:00.

Finał Pucharu Polski na PGE Narodowym - utrudnienia w Warszawie

Organizacja tak dużej imprezy spowoduje oczywiście utrudnienia w okolicach stadionu. W godz. 14:00-16:00 zamknięty pozostanie wjazd na Saską Kępę. Na obszary wyznaczone: Al. Poniatowskiego, Al. Waszyngtona, Międzynarodową, Al. Stanów Zjednoczonych i Wał Miedzeszyński oraz Al. Stanów Zjednoczonych, Afrykańską i Bora-Komorowskiego dostaną się jedynie m.in. autobusy komunikacji miejskiej.

Jeszcze przed meczem służby mogą zdecydować o zamknięciu wybranych ulic. Jeśli nieprzejezdna będzie Sokola (od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego), autobusy linii: 102, 125 i 202 pojadą Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 - Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście. W przypadku wyłączenia Sokolej, Zamoście i Zamoyskiego, autobusy z numerami: 102, 125 i 202 ruszą Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), 135 Targową, a 146 i 147 - Al. Zieleniecką. Przy wyłączeniu Al. Poniatowskiego, Al. Zielenieckiej i Ronda Waszyngtona, zmienią się trasy linii: 111, 117, 123, 138, 146, 147, 158, 166, 507, 509 i 521. Autobusy: 111, 117, 158, 166, 507 i 521 pojadą Mostem Łazienkowskim, a 166 z Kabat wróci Mostem Świętokrzyskim.

"Ok. godz. 17:45 policjanci mogą zamknąć Most Poniatowskiego i przejazd od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle'a. Autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507 i 521 pojadą Mostem Łazienkowskim, a linii 146 i 147 - Al. Zieleniecką. Przez Most Łazienkowski będą kursowały również autobusy linii zastępczej Z99, która połączy Rondo Wiatraczna z Placem Narutowicza. Tramwaje pojadą objazdami: 7 Mostem Śląsko-Dąbrowskim; 9 i 74 - po stronie śródmiejskiej dojadą do Pl. Starynkiewicza, a na prawym brzegu do przystanku przy Al. Zielenieckiej, 22 będą jeździły tylko po stronie Pragi: Grochowską, Al. Zieleniecką i Al. Waszyngtona" - przekazał ratusz.

Finał Pucharu Polski 2026 - jak dojechać i wrócić z PGE Narodowego? (2.05.2026)

Najwygodniej na PGE Narodowy będzie oczywiście dojechać komunikacją miejską, a szczególnie metrem, które na linii M2 zatrzymuje się tuż przy stadionie. Do dyspozycji kibiców będą oczywiście również tramwaje oraz autobusy. Jeśli pojawi się taka potrzeba, ZTM zapowiada uruchomienie dodatkowych kursów na linii 7 z Pl. Starynkiewicza do Al. Zielenieckiej.

Po zakończeniu spotkania z Ronda Waszyngtona ruszą dodatkowe autobusy na liniach 138 i 509 w kierunku Bokserskiej, Gocławia i Winnicy. Pasażerowie skorzystają też ze zwiększonej liczby kursów metra na linii M2 w kierunku Bemowa. Pojadą również dodatkowe tramwaje z numerami 9 [w obu kierunkach: Gocławek - Grochowska - Al. Waszyngtona - Al. Zieleniecka - Al. Zieleniecka 11 (bez postoju)] oraz 26 (w kierunku Metro Młociny: Al. Zieleniecka 05 - Targowa - … - Wolska - Skierniewicka - Rogalińska 03).

Warto przy tym zaznaczyć, że w godz. 12:10-13:50 oraz 19:30-21:25 pociągi Kolei Mazowieckich i SKM pojadą przez przystanek Warszawa Stadion bez zatrzymania. Mogą też kursować w skróconych lub zmienionych relacjach lub zostaną odwołane. W godz. 11:00-23:00 obowiązywać będzie wzajemne honorowanie wszystkich biletów WTP i KM w pociągach SKM i KM w pierwszej i drugiej strefie biletowej. Pasażerowie z biletami kartonikowymi, które nie zostały wcześniej skasowane, muszą napisać na nich datę i godzinę rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym.

