Szokujące odkrycie na placu zabaw. Znaleziono martwego mężczyznę na zjeżdżalni

Tragedia na placu zabaw w Strzeniówce

Makabrycznego odkrycia dokonano przed południem na ulicy Działkowej w podwarszawskiej Strzeniówce. Przypadkowy spacerowicz zauważył na lokalnym placu zabaw martwego człowieka. Ciało znajdowało się na zjeżdżalni przeznaczonej dla najmłodszych.

Świadek natychmiast zaalarmował odpowiednie jednostki. Wezwany na miejsce lekarz niestety mógł jedynie potwierdzić śmierć mężczyzny. Teren został szczelnie odgrodzony, aby uniemożliwić dostęp osobom postronnym.

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Praca policji i prokuratury na miejscu

Sprawą natychmiast zajęła się policja, która prowadziła czynności pod ścisłym nadzorem prokuratora. Śledczy starannie zabezpieczali ślady kryminalistyczne. W akcji brali udział również strażacy, wspierając funkcjonariuszy w ochronie miejsca zdarzenia.

Śledztwo w sprawie śmierci w Strzeniówce

Dokładne przyczyny zgonu nie są jeszcze znane. Służby na ten moment odmawiają podania informacji na temat wieku czy tożsamości zmarłego. Policja wraz z prokuraturą będzie teraz intensywnie pracować nad rozwiązaniem tej zagadki. Kluczowe dla sprawy będzie ustalenie, jak długo zwłoki leżały na placu zabaw i co dokładnie wydarzyło się przed śmiercią. Według ustaleń Miejskiego Reportera, postępowanie jest w toku.

Gdzie szukać wsparcia w kryzysie?

Jeśli zmagasz się z trudnościami emocjonalnymi, masz myśli samobójcze lub znasz kogoś w takiej sytuacji, pamiętaj o możliwości skorzystania z darmowych linii pomocowych. W takich momentach nie musisz być sam:

800 70 2222 – czynny całą dobę numer Centrum Wsparcia dla dorosłych w kryzysie psychicznym,

800 12 12 12 – całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,

116 111 – dostępny przez 24 godziny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,

116 123 – całodobowa infolinia wsparcia emocjonalnego dla dorosłych,

112 – ogólnopolski numer alarmowy w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia.