Tajemnicza śmierć dwóch kolarzy w Markach. Znamy wstępne wyniki sekcji zwłok

Dramat na zawodach kolarskich w Markach

Podwarszawskie Marki były areną zawodów kolarskich LOTTO Poland Bike Marathon w niedzielę, 28 czerwca. Radość z rywalizacji na świeżym powietrzu przerwała informacja o braku na mecie dwóch startujących zawodników. Szybko zorganizowano akcję poszukiwawczą, by ustalić miejsce ich pobytu.

Jeszcze tego samego dnia natrafiono na ciało 30-letniego Michała, który był zawodnikiem klubu Catena Wyszków. Zaginionego 71-letniego Kazimierza odnaleziono martwego dopiero w poniedziałek. Te tragiczne doniesienia natychmiast obiegły media.

Śmierć dwóch osób podczas jednego wydarzenia sportowego to rzadkość, dlatego sprawa wywołała ogromne poruszenie nie tylko wśród miłośników kolarstwa. Wiele osób zastanawiało się, co mogło być bezpośrednią przyczyną tak nagłych i niewyjaśnionych dotąd zgonów obu sportowców na leśnej trasie.

Śledztwo prokuratury po śmierci uczestników wyścigu pod Warszawą

Aktualnie sprawa jest badana przez prokuraturę. Jak ustaliliśmy, w piątek, 3 lipca odbyła się sekcja zwłok zmarłych mężczyzn, a jej wstępne wyniki rzucają nowe światło na wydarzenia. Okazuje się, że wykluczono urazy mechaniczne oraz naturalne przyczyny chorobowe, co wcześniej brano pod uwagę.

Biegli zbadali ciała 71-latka i 30-latka, przekazując wyniki śledczym. Marzena Kiełek-Łopińska, reprezentująca Prokuraturę Okręgową Warszawa Praga, potwierdziła te informacje w rozmowie z mediami, eliminując warianty związane z obrażeniami lub schorzeniami.

Na ten moment prokuratura oczekuje na szczegółową opinię specjalistów i nie zdradza planowanych działań z uwagi na dobro prowadzonego postępowania. Potwierdzono jedynie, że dochodzenie toczy się w oparciu o art. 155 kodeksu karnego, który dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka.

Wielu obserwatorów sugerowało, że winę mogła ponosić ekstremalna pogoda, gdyż w dniu zawodów termometry wskazywały nawet 40 stopni Celsjusza. Organizatorzy podkreślają jednak, że rywalizacja odbywała się na zalesionym terenie z dużą ilością cienia, a sportowcy byli zaopatrzeni w wodę i mieli odpowiednie warunki do udziału w wyścigu.

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