Wielka inwestycja w centrum Warszawy. Szwedzi sprzedali wieżowiec za blisko 160 milionów euro

Skanska sprzedaje flagowy warszawski biurowiec Studio A

Skanska sfinalizowała sprzedaż prestiżowego 102-metrowego biurowca Studio A w Warszawie, drugiego etapu kompleksu Studio. Nabywcą jest Stena Real Estate AB, szwedzki gigant nieruchomości, umacniający tym samym swoją pozycję na polskim rynku.

Kwota tej transakcji wyniosła 159 milionów euro.

To już druga wspólna inwestycja obu firm w tym kompleksie - dwa lata temu Stena kupiła od firmy Skanska sąsiedni, 55-metrowy biurowiec Studio B za 86 milionów euro.

Biurowiec Studio A, zlokalizowany przy Prostej 28, obok Fabryki Norblina, stanowi kluczowy punkt w dynamicznej dzielnicy biznesowej Warszawy. Obiekt oferuje 26 kondygnacji naziemnych i około 27 700 mkw. powierzchni biurowej. Dysponuje nadto czterema piętrami podziemnymi ze 199 miejscami postojowymi i infrastrukturą dla pojazdów elektrycznych.

Studio A wyznacza standardy przyszłości na rynku biurowym

Studio A wyróżnia się na tle warszawskiego rynku biurowego dzięki zaawansowanym rozwiązaniom oraz innowacyjnej infrastrukturze cyfrowej.

- Studio A to nowoczesny budynek przygotowany na zmiany, które przynosi przyszłość – zarówno środowiskowe, jak i technologiczne oraz społeczne. Już dziś ograniczanie śladu węglowego oraz efektywność energetyczną i operacyjną Studia A wspierają systemy bazujące na sztucznej inteligencji, np. digital twin. Zaawansowana infrastruktura cyfrowa, w tym neutralna infrastruktura łączności (NHIB) oraz zintegrowany dostęp przez Apple i Google Wallet, poprawiają komfort użytkowników, a jednocześnie zapewniają cyberbezpieczeństwo – powiedział Mariusz Krzak, wiceprezes ds. operacyjnych w Polsce w Skanska Commercial Development Europe.

W ramach inwestycji stworzono również ogólnodostępny plac z lokalami usługowymi i restauracjami. Kompleks zaprojektowały duńska Arrow Architects i polska Grupa 5 Architekci.

Zobacz wieżowiec Studio A na zdjęciach:

5