Tajemnicza śmierć pod blokiem w Płocku. Ciało 103-letniej kobiety znaleziono na chodniku. Wypadła z 8. piętra?

Zuzanna Sekuła
2026-03-23 12:19

Koszmarny poranek na jednym z płockich osiedli. W poniedziałek (23 marca) pod budynkiem wielorodzinnym przy ulicy Kossobuckiego odkryto zwłoki 103-letniej mieszkanki. Interweniujący na miejscu medycy mogli jedynie potwierdzić śmierć seniorki. Badaniem okoliczności tego wstrząsającego incydentu zajął się prokurator. Wstępnie ustalono, że kobieta mogła wypaść z 8. piętra.



  • Makabryczne znalezisko na Mazowszu: pod budynkiem wielorodzinnym leżały zwłoki 103-letniej mieszkanki.
  • Przybyli na miejsce medycy potwierdzili najgorszy scenariusz, śledczy przejęli sprawę.
  • Ze wstępnych hipotez wynika, że wiekowa kobieta mogła runąć z ósmego piętra, jednak detale pozostają tajemnicą.

Odkrycie zwłok 103-latki na ulicy Kossobuckiego w Płocku

Dramat rozegrał się w poniedziałkowy poranek, po godzinie 9 na płockim osiedlu przy ulicy Kossobuckiego. Dyspozytor odebrał pilny sygnał o nieprzytomnej osobie leżącej przed blokiem.

Na miejsce szybko wysłano policję i karetkę pogotowia. Niestety lekarz, który przybył na miejsce, nie mógł już pomóc i stwierdził zgon 103-letniej kobiety.

Policja i prokuratura w Płocku badają śmierć seniorki

W rozmowie z "Super Expressem" podkomisarz Monika Jakubowska, pełniąca funkcję oficera prasowego Komendanta Miejskiego Policji w Płocku poinformowała, że aktualnie trwają tam intensywne czynności operacyjne z udziałem wezwanego prokuratora, mające na celu odtworzenie przebiegu tej tragicznej sytuacji. Służby na razie nie wiedzą, czy emerytka mieszkała samotnie, czy z rodziną.

103-letnia mieszkanka Płocka spadła z ósmego piętra?

Pierwsze hipotezy wysnuwane przez pracujących na miejscu śledczych zakładają, że stulatka najprawdopodobniej runęła w dół z wysokości ósmego piętra. Na obecnym etapie prowadzonych działań brakuje jeszcze twardych dowodów, by ostatecznie potwierdzić taki scenariusz. 

Czy to tragiczny wypadek, a może celowe działanie? Precyzyjne odtworzenie ostatnich chwil z życia tragicznie zmarłej kobiety to obecnie priorytetowe zadanie dla lokalnych funkcjonariuszy oraz prokuratury badających sprawę. 

