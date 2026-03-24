Zaginięcie 90-letniego Władysława. Policja pilnie prosi o pomoc

Zaginięcie Władysława Pietrasika na warszawskiej Białołęce

Sprawą zaginięcia 90-latka zajmują się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Białołęka. Wiadomo, że w poniedziałek około godziny 14:00 Władysław Pietrasik opuścił swój dom przy ulicy Odkrytej i odjechał ciemnogranatowym samochodem Ford Focus o numerach rejestracyjnych WA 47278. Od tego czasu nie odezwał się do swojej rodziny i nie poinformował o tym, gdzie przebywa. Sytuacja jest niezwykle pilna, ponieważ mężczyzna boryka się z problemami zdrowotnymi.

Sierż. Klaudia Dadasiewicz poinformowała o ubiorze mężczyzny z dnia, w którym był widziany po raz ostatni. Zaginiony założył wtedy ocieplaną koszulę w wielokolorową kratkę, proste dresowe spodnie w szarym kolorze i sportowe półbuty. Władysław Pietrasik mierzy około 175 centymetrów wzrostu i ma normalną sylwetkę. Senior jest osobą łysą i ma zielone oczy.

Policja z Warszawy prosi o informacje

- Wszystkie informacje dotyczące zaginionego i jego obecnego miejsca pobytu prosimy kierować do dyżurnego KP Białołęka, tel. 47 723 51 30, 47 723 51 31, policjantów prowadzących poszukiwania, tel. 47 72-35-236 lub powiadomić najbliższą jednostkę Policji - zaapelowała funkcjonariuszka.

Należy pamiętać, że przy takich poszukiwaniach kluczowe bywa wsparcie ze strony lokalnej społeczności. Mieszkańcy spacerujący po parkach, przemieszczający się autobusami lub po prostu chodzący po swoim osiedlu potrafią dostrzec szczegóły ignorowane przez innych. Często to właśnie pojedynczy sygnał od czujnego przechodnia powoduje prawdziwy przełom w sprawie. Dlatego warto reagować na każdą niecodzienną sytuację i przekazywać nawet drobne poszlaki, które ostatecznie mogą uratować czyjeś życie.

Policyjna akcja "Bezpieczne przewozy” - zobacz zdjęcia:

