Tajemnicze zniknięcie trzech sióstr w stolicy. Sana, Lima i Marwa po zakupach nie wróciły do domu

Warszawa. Trwają poszukiwania Sany, Limy i Marwy Badar

Funkcjonariusze z bielańskiego wydziału kryminalnego prowadzą intensywne działania mające na celu odnalezienie 18-letniej Sany, 16-letniej Limy oraz zaledwie 14-letniej Marwy Badar. Trzy młode mieszkanki stolicy zniknęły w niejasnych okolicznościach i do tej pory nie dały najbliższym żadnego znaku życia.

Wszystko zaczęło się w sobotę, 1 sierpnia, kiedy rodzeństwo opuściło swoje mieszkanie przy ulicy Rudnickiego. Z ustaleń śledczych wynika, że ostatni ślad po nastolatkach zarejestrowano około godziny 20:50 na przystanku przy ulicy Broniewskiego, gdzie oczekiwały na przyjazd tramwaju. Wcześniej zrobiły zakupy w okolicznym sklepie Auchan.

Od tamtego momentu nikt nie wie, co dokładnie dzieje się z zaginionymi. Siostry nie nawiązały żadnego kontaktu z bliskimi i wciąż nie zjawiły się w miejscu swojego zamieszkania. Całą sytuację mocno komplikuje fakt, że młode kobiety wyszły z domu bez dokumentów tożsamości oraz telefonów komórkowych, co utrudnia służbom namierzenie ich aktualnej lokalizacji.

Stołeczna policja apeluje. Potrzebna pomoc w odnalezieniu sióstr Badar

Mundurowi z lokalnej jednostki rejonowej zwracają się z ogromną prośbą do społeczeństwa o wsparcie trwającej akcji poszukiwawczej. Śledczy wnikliwie analizują wszystkie zebrane tropy, a każdy najmniejszy szczegół dotyczący losów Sany, Limy i Marwy ma absolutnie kluczowe znaczenie dla szybkiego i pomyślnego zakończenia tej sprawy.

- Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionych sióstr, proszone są o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa V przy ul. Żeromskiego 7 osobiście lub telefonicznie pod numerami: 47 723 71 61, 47 723 71 55, 47 723 71 56, całodobowym numerem 112 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: [email protected] - przekazała podinsp. Elwira Kozłowska.

Wygląd Sany, Limy i Marwy Badar. Rysopisy nastolatek

Służby udostępniły opinii publicznej szczegółowe wizerunki i opisy zaginionych sióstr, które z pewnością pomogą w ich szybkiej identyfikacji przez osoby postronne. Poniżej przedstawiamy dokładne rysopisy całej trójki poszukiwanych mieszkanek Warszawy.

Policja opublikowała rysopisy oraz wizerunki zaginionych sióstr. Publikujemy je poniżej.

Sana Badar

wiek: 18 lat

wzrost: około 155 cm

budowa ciała: szczupła

włosy: ciemne

oczy: ciemne

W dniu zaginięcia Sana ubrana była w białą bluzę z kapturem oraz szerokie jasne spodnie z wzorami typu moro.

Lima Badar

wiek: 16 lat

wzrost: około 145 cm

budowa ciała: szczupła

włosy: ciemne

oczy: ciemne

W dniu zaginięcia Lima ubrana była w czerwoną bluzę z kapturem, szerokie jasne spodnie oraz białe buty.

Marwa Badar

wiek: 14 lat

wzrost: około 160 cm,

budowa ciała: szczupła

włosy: ciemne

oczy: ciemne

W dniu zaginięcia Marwa ubrana była w czerwoną bluzę z dużym białym nadrukiem „Hello Kitty” z przodu, szerokie jasne spodnie dresowe oraz białe buty.

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